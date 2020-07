Test Medicina Cattolica 2020, come funziona e le regole di sicurezza da rispettare

• Sessione della mattina: convocazione alle ore 9:30

• Sessione del pomeriggio: convocazione alle ore 15:30



Test Medicina 2020 Cattolica: misure di sicurezza e autodichiarazione

Cosa portare il giorno del test Medicina 2020 Cattolica

• Documento di riconoscimento in corso di validità in formato originale (non sono accettate copie secondarie o riproduzioni)

• Ricevuta del bollettino MAV con la quale si attesta l'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione

• Documentazione di disabilità o di D.S.A. nel caso in cui sia stata dichiarata l'appartenenza ad una delle due categorie

• Permesso di soggiorno per i candidati non comunitari



