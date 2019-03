Test Medicina Cattolica 2019: dove si svolge e orari

Si avvicina quel periodo dell’anno: il test d’ingresso di medicina sta arrivando. L’esame per accedere all’università che spaventa di più ogni giovane aspirante medico.

Il primo sul calendario è, come ogni anno, il test di medicina della Cattolica. Infatti l’università privata fissa questo appuntamento nei primi mesi dell’anno, a differenza del test per le università pubbliche che si terrà i primi di settembre.

Ma vediamo nel dettaglio le modalità della prova che dovranno affrontare gli studenti candidati per entrare all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Test medicina Cattolica 2019: Quando e dove?

Il test scritto per entrare alla Facoltà di Medicina della Cattolica si terrà in un’unica data: il. I candidati dovranno raggiungere l’Ente “Fiera di Roma” collocato in, 1.645 presso la città di Roma.La prova avrà inizio alle ore, ma è l’università stessa a consigliare un anticipo per l’arrivo sul luogo di circarispetto l’orario d’inizio del test.È sottolineato inoltre che i candidati che arriveranno dopo la conclusione delle operazioni di riconoscimentoavranno l’opportunità sostenere la prova.Gli studenti verranno divisi nei diversi padiglioni della Fiera, gli elenchi con tale dislocazioni sono stati pubblicati mercoledìnegli albi della Facoltà e sul sito http://roma.unicatt.it

Guarda qui le convocazioni:



Convocazioni Test Medicina ... by on Scribd

Risultati test Cattolica 2019

Per i risultati del test invece si dovrà aspettare fino al, e questi saranno disponibili, sotto forma di graduatorie, sempre sul sito http://roma.unicatt.it

Non ci resta che augurare a tutti i partecipanti un grande in bocca al lupo!

Lucilla Tomassi