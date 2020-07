Test medicina 2020, il costo sale a 100 euro: per alcuni atenei il prezzo è triplicato

Le Università giustificano il motivo del rincaro della tassa di iscrizione

Le proteste degli studenti: 100 euro è un "paradosso"!

Quest’anno ilsi terrà ilnella sede più vicina alla residenza dei candidati, indipendentemente dalle preferenze espresse, proprio per. Secondo i dati acquisiti fino ad ora dai sistemi, a settembre gli atenei dovranno ospitare, sicuramente maggiore rispetto a quello degli anni scorsi.Guarda anche:Mentre le iscrizioni sono ancora aperte ed è quindi ancora presto per stilare una stima definitiva dei numeri degli iscritti, tuttavia cominciano già a farsi sentire le primeper il costo notevole della tassa prevista per sostenere la prova di ammissione, salita a benper gli atenei aderenti CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).Si tratta di una cifra inaspettata da parte della maggior parte delle famiglie, molte delle quali colpite duramente dalla crisi economica provocata dall’epidemia ancora in atto. Sein base all’Università scelta per sostenere la prova, quest’anno molti atenei italiani hanno predispostoLe Università spiegano la quota del contributo proposto per poter ammortizzare i costi se si tiene conto dell’organizzazione complessa che i test richiederanno in un anno così insolito come questo.Per spiegare i motivi che giustificano questo rincaro, è intervenuto Eugenio Gaudio, Rettore della Sapienza e Vicepresidente della CRUI, che dalle pagine del quotidiano " La Stampa " ha difeso le scelte dei molti atenei italiani sostenendo che “realizzata tenendo conto dei costi previsti negli anni precedenti negli atenei dove si svolgevano i test. Bisogna poi tener conto del fatto che quest’anno per l’emergenza Covid si è cercato di evitare assembramenti offrendo la possibilità agli iscritti di dare l’esame anche in università più vicine ai luoghi di residenza ed eliminando l’obbligo di recarsi nella sede di prima scelta., soprattutto da parte dellein modo gratuito e generoso”.Inoltre, il rettore ritiene che il costo dell’iscrizione al test siache, nella normalità delle cose, la prova avrebbe comportato per tutti i fuori sede impegnati a raggiungere l’ateneo indicato come prima scelta per svolgere il test.Gli aspiranti medici non risparmiano leper un costo ritenuto eccessivo. In particolare, a scendere in campo è la voce di, Coordinatore Nazionale dell’Unione degli Universitari, che ritiene un contributo simile un vero e proprio “”, consideratache ha duramente colpito tantissime famiglie italiane, molte delle quali dovranno pagare una cifra così esosa per iscrivere i propri figli al test di Medicina.Nonostante le oggettive difficoltà degli atenei per organizzare e gestire un numero così ingente di iscritti come quello fino ad ora registrato, Gulluni ritiene comunque che sia “assolutamente scorretto ed ingiusto che a pagare le conseguenze di queste difficoltà siano sempre e solo gli studenti”.Per questo, rivolgendosi al Governo e agli Atenei, il Coordinatore degli studenti universitari si fa portavoce delle numerose protesterichiesta, proprio per non gravare ulteriormente sul bilancio, già compromesso, di molte famiglie: “Tornando nel merito dei costi,per affrontare questa particolare sessione di test per poter reperire i fondi necessari da altre fonti che non siano soltanto le tasche degli studenti e delle famiglie”.