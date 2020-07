Test di Medicina 2020: iscritti forse raddoppiati? I consigli per battere la concorrenza

Quesiti, materie e punteggio del test di ingresso 2020 in Medicina

• Ragionamento logico: 10 quesiti

• Cultura generale: 12 quesiti

• Biologia: 18 quesiti

• Chimica: 12 quesiti

• Fisica e Matematica: 8 quesiti



• 1,5 punti per ogni risposta esatta

• -0,4 per ogni risposta sbagliata

• 0 punti per ogni risposta non data.



Nonostantein diverse università, il numero di iscritti alla prova è in costante aumento e non sembra arrestarsi. Fino ad ora i sistemi hanno registratoe si attendono ancora altre domande di partecipazione, che sarà possibile inoltrareMentre in molti si chiedono se sarà stato il sopraggiungere del Covid-19 a sensibilizzare maggiormente l’avvicinamento dei giovani alla medicina, le università italiane si stanno preparando ad accogliere nelle loro sedi migliaia di studenti che ilconcorreranno per iPoiché dunque, è opportuno prepararsi al meglio su tutte le materie previste nel bando pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, consultando dettagliatamente i relativi programmi ministeriali Il tempo a disposizione per svolgere il test è diin cui il candidato è chiamato a risolveredistribuiti tra le seguenti materie:Il massimo delottenibile è pari ae viene assegnato in base ai seguenti criteri:Guarda anche:Studiare in modo autonomo e sui propri manuali delle superiori per molti può essere un’attività dispersiva, faticosa e molto lunga. Per facilitare l’apprendimento dei concetti salienti utili per affrontare la prova, esistono, anche telematici, estrutturati in modo specifico per il superamento della prova che tengono quindi conto del tipo di domande tradizionali somministrate al test di ingresso in Medicina.Mentre i corsi sono generalmente condotti da docenti esperti nelle materie di studio, i libri prevedono uno studio autonomo ma comunque mirato a raggiungere gli obiettivi specifici del test.Proprio per questo motivo, questo tipo di manuali solitamente contengono moltestrutturate secondo i tipi di domande con cui è possibile scontrarsi.Accanto ai libri di cui si è appena parlato, sono facilmente reperibili le, spesso gratuite. Generalmente sono proprio le stesse università che sul proprio sito istituzionale inseriscono le prove di ammissione degli anni precedenti, proprio per permettere a tutti i candidati di poter familiarizzare con tipologie di test simili. Esercitarsi dunque con più simulazioni è sicuramente un'ottima strategia.Le domande dirisultano sempre tra le più ostiche per la maggior parte degli iscritti al test di Medicina. A differenza delle domande di logica infatti, cultura generale non è una materia deducibile dal ragionamento. Come prepararsi allora? Tra le tante discipline all'interno della più ampia Cultura generale su cui solitamente vertono i quesiti, solitamente i test si concentrano suÈ consigliato quindi prestare attenzione agli argomenti più salienti sul manuale di storia delle superiori e rimanere sempre aggiornati sulle notizie quotidiane di attualità.sono due discipline complesse che necessitano di un approfonditoma sono dotate anche di, soprattutto in Chimica. Nel test di ingresso infatti oltre all’aspetto teorico verrà valutato anche quello relativo alla capacità di risolvere diversiLe due materie che hannosono senza dubbio le due materie scientifiche per eccellenza:. In questo caso, è fondamentale conosceree saper fare calcoli per poter risolvere tutte le tipologie di, spesso complessi, di cui il test si compone.