Test Medicina e Chirurgia 2019, informazioni e consigli per passare

Guida completa al test di Medicina 2019

Date test medicina: prova, risultati e graduatoria

25 luglio 2019 - termine iscrizioni

3 agosto 2019 - le università pubblicano l'elenco degli studenti che hanno completato la procedura d'iscrizione e possono sostenere i test ingresso 2019

3 settembre 2019 - data del test di Medicina

17 settembre 2019 - Vengono pubblicati i risultati del test ingresso Medicina 2019

27 settembre 2019 - sul sito Universitaly i candidati possono prendere visione del loro test ingresso 2019, del loro punteggio e dei loro dati anagrafici.

1 ottobre 2019 - viene pubblicata la graduatoria nazionale test ingresso 2019

Argomenti Test Medicina 2019: programma Miur, cosa studiare

12 quesiti di cultura generale

10 quesiti di ragionamento logico

18 quesiti di biologia

12 quesiti di chimica

8 quesiti di fisica e matematica

Ammissione Medicina 2019: i posti disponibili a concorso

Numero di iscritti test Medicina 2019

Test medicina 2019: sedi, aule, orari

Test Medicina 2019: cosa portare

Documento di identità valido

Ricevuta di pagamento dell'iscrizione

Copia del modulo di iscrizione

Orologio

Acqua

Merenda

Test Medicina 2019, come si svolge la prova

una scheda anagrafica,

il foglio con i quesiti,

due moduli di risposte,

un foglio con il codice identificativo,

le chiavi personali per il portale del Miur,

una busta vuota, provvista di finestra trasparente, da consegnare con il solo modulo risposte valido all’interno.

Test Medicina 2019: come funziona il punteggio

Risultati e graduatoria test Medicina: come vengono assegnati i posti

Decine di migliaia di studenti proveranno il tutto e per tutto per entrare nella facoltà di medicina. Per chi ancora non avesse chiaro come si svolgerà il test medicina, quanto tempo avrà e qual è il punteggio minimo con il quale è possibile entrare, o anche come verranno assegnati i posti, ecco descritte per punti le 5 cose che ogni candidato deve avere ben presente. Tra queste, ci sono anche i consigli giusti su come affrontareLa prima cosa da fare è appuntare leper non farsi cogliere impreparati. Ecco un piccolo promemoria:E' importante studiare in maniera specifica. Un consiglio è, quindi, selezionare per ogni argomento il materiale che vi serve, e studiare in maniera mirata. Lo studio deve comprendere sia teoria che pratica: esercitarvi su simulazioni online test di medicina non solo è utile per applicare le nozioni agli esercizi, ma vi allenerà a gestire il tempo correttamente. Ricordate che il test Medicina 2019 conterrà:Per controllare in maniera specifica cosa ripassare per prepararsi al test, guarda la pagina di Skuola.net dedicata agli argomenti da studiare per il test di Medicina 2019 Il numero di posti per gli aspiranti medici quest'anno è aumentato. Se l'anno scorso sono stati circa 9.779, per il test medicina 2019 saranno 11.568 i posti per Medicina e Chirurgia e 1.133 quelli per Odontoiatria.Sono 68.694 gli iscritti per Medicina e Odontoiatria, l’anno scorso erano 67.005. Gli iscritti ai test di Medicina e Odontoiatria in lingua inglese sono invece 10.450.Ilè bene verificare: è prassi consolidata che molti atenei pubblichino l’aula in cui lo studente svolgerà la propria prova nei giorni prima del test sul proprio sito. Alcune università possono inviare queste informazioni anche per e-mail, quindi controllate spesso la vostra casella di posta.Ricordate che. Tuttavia, le università possono chiedere di presentarsi in anticipo per svolgere le procedure di riconoscimento.Non è raro che ilpossa iniziare in ritardo, più o meno lieve. Vi consigliamo di considerarlo, quindi, se dovete prenotare un treno, un aereo o se avete altri impegni importanti.Un'altro consiglio utile è quello di ridare una rapida lettura al: nulla deve sfuggirvi. Verificate poi la validità del vostro documento di identità e assicuratevi poi che la vostra iscrizione al test di ammissione a medicina sia andata a buon fine controllando sul portale Universitaly.Non dimenticate a casa i documenti! Dovrete(Carta di Identità o Passaporto in corso di validità: la Patente di guida potrebbe non essere accettata come documento identificativo, quindi non rischiate), la ricevuta dell’avvenutoe la copia del modulo di iscrizione. Ricordatevi di portarvi un orologio per avere un idea del tempo che passa durante la prova, acqua e una merenda per eventuali cali di zuccheri, ma lasciate, invece, a casa i libri: il ripasso last last minute serve solo per far crescere l'ansia. Ricapitolando:Per prima cosa, dopo aver preso posto ci sarà la procedura della consegna dei plichi. Questi contengono:Partiti i 100 minuti che avete a disposizione, potete. Ogni quesito ha cinque risposte: una volta scelta quella per voi esatta, dovete barrare con una croce la casella.In caso di errore, si può correggere annerendo la casella barrata e barrando quella che consideriamo sia giusta.Questo procedimento però è possibileAl momento della consegna, inserite dentro alla busta con finestra trasparente, non piegato, il solo modulo risposte valido, lasciando tutto il resto al di fuori.Inserire dentro la busta qualsiasi segno di riconoscimento o documento. L’altro modulo risposte, anche se vuoto, va annullato delineando una grande croce e cancellando il numero a barre.Le domande complessive sono 60: una risposta non data equivale a zero punti, mentre sbagliarla toglie 0,4 punti.Una risposta esatta vale 1,5 punti. Il massimo punteggio è quindi 90 punti, mentre per entrare in graduatoria e risultare, quindi, idonei, è necessario totalizzare almeno 20 punti. Altrimenti si è fuori.verranno pubblicati sul sito accessoprogrammato.miur.it o sull'area riservata di Universitaly. Come già accennato, il, mentre il. A questo punto,, saprete se risultate assegnati o prenotati ad una sede universitaria scelta. Lo studenterientra nei posti della prima preferenza utile e deve immatricolarsi entro 4 giorni (sabato e festivi esclusi).In caso di ritardo, perde il diritto all’immatricolazione viene escluso dalla graduatoria.Lo studenteinvece non rientra nei posti della prima preferenza utile, ma è prenotato su una scelta successiva. Così il prenotato può decidere se immatricolarsi, entro 4 giorni, oppure attendere che si rendano eventualmente disponibili di altre sedi indicate in base allo scorrimento di graduatoria, ma deve confermare l'interesse a rimanere in graduatoria su Universitaly (è facile, basta cliccare un bottone dal proprio profilo).Carla Ardizzone