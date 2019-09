Graduatoria Medicina 2019, a che ora esce online?

Il Premier Giuseppe Conte sceglie la Skuola | Tv per confrontarsi con gli studenti e le loro famiglie. Parleremo di attualità politica, questione ambientale e molto altro. Ma porremo anche le domande fatte direttamente dagli studenti.Quali? Non ti resta che guardare la puntata per scoprirlo!

30 settembre 2019 ore 15:30

