Graduatoria Medicina 2019 parità di punteggio, chi ha la precedenza

IL 27 settembre è stato un giorno importante per tutti quei ragazzi che hanno affrontato ilDopo la pubblicazione dei risultati in forma anonima, infatti, nell’area riservata del portale Universitaly sono stati pubblicati i risultati nominali. I ragazzi hanno quindi sono a un passo dal capire se riusciranno o meno ad iscriversi allaMa ora l'attesa è per la graduatoria nazionale del 1 ottobre.Guarda anche:Ora non ti resta che aspettare il 1° ottobre per avere finalmente sotto gli occhi la graduatoria nazionale del. Gli idonei, coloro che avranno totalizzato un punteggio uguale o superiore alla soglia minima di 20 punti, potranno quindi conoscere il loro stato. Se sono riusciti a rientrare tra i posti disponibili, potranno trovarsi(che hanno totalizzato un punteggio talmente alto da essere i vincitori immediati di un posto nell’università di prima scelta), o(idonei che sono i destinatari di un posto in un’università non di prima scelta e che quindi possono scegliere se immatricolarsi subito o aspettare i successivi scorrimenti di graduatoria).Ad entrare in graduatoria sono stati tutti gli studenti che hanno raggiunto il punteggio minimo di 20 punti, ovvero circa 42mila. Non tutti, ovviamente, conquisteranno un posto a Medicina e molte, sicuramente sono le situazioni di parità. Se ti stai chiedendo come verranno risolte, la risposta è semplice e si trova nel bando delredatto dal Miur dove è possibile leggere:“Per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria e per le graduatorie dei corsi di laurea delle professioni sanitariedal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agliIn caso di nuova parità, prevale il candidato più giovane.Quindi è importante aver ottenuto un punteggio alto nelle risposte legate alleNon a caso, quando hai potuto prendere visione del tuo punteggio, avrai notato che questo era suddiviso per ambito disciplinari.