A che ora esce la graduatoria di medicina 2020?

Graduatoria medicina 2020: a che ora esce

Punteggio minimo per entrare in graduatoria medicina 2020

L’è alle stelle. Ilè passato e sono moltissimi gli aspiranti camici bianchi che stanno aspettando il risultato, consapevoli che la data designata è domani. Il 29 settembre 2020, infatti, tutti coloro che hanno partecipato al test sapranno se sono entrati e in che posizione sono. Da questo dipende l’esito delle loro domande: c’è chi entrerà al primo colpo nell’università messa per prima tra le possibilità, chi entrerà ma potrebbe dover iscriversi nella seconda, terza scelta e così via e chi dovrà sperare nello scorrimento della graduatoria per entrare a medicina nell’anno accademico 2020/2021.Dellaormai sappiamo tutto maLeggi anche:Domani è il gran giorno: gli aspiranti medici scopriranno se sono entrati a medicina e dove. La graduatoria nominativa nazionale esce appunto il, a circa 25 giorni dallo svolgimento del test (quest’anno fatto in data 3 settembre). Tutti i candidati non aspettano altro che sapere se sono entrati e dove e - stando a quanto accaduto gli altri anni - non dovranno attendere chissà quanto per vedere la graduatoria. Se le cose andranno come sono andate lo scorso anni, infatti, le aspiranti matricole di medicina avranno accesso alla graduatoria nominativa nazionale, quindi già nel primo mattino. Dopo poche ora, grazie all’, si potrà capire innanzitutto il punteggio minimo con il quale si entra. Oltre a questo sarà chiaro anche quali sono le sedi che per prime finiranno i posti e le previsioni sul primo scorrimento.Il giorno dopo laanonima una serie di esperti hanno individuato quello che è il punteggio minimo per riuscire a entrare a medicina quest’anno: in questo caso dovrebbe essere 39,9. Proprio partendo da questo dato le aspiranti matricole di medicina hanno potuto farsi almeno un’idea rispetto al fatto di essere o meno entrati ma potranno sapere in quale posizione solamente il 29 settembre, con l’