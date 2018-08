Test medicina 2018: bando, posti, date, informazioni sull'ammissione

Il Test d’ingresso alla facoltà di medicina è un vero e proprio mostro che ogni anno spaventa e tiene svegli per notti intere migliaia di studenti. I giovani candidati che dovranno affrontare il test ingresso Medicina 2018 dopo l’estate si stanno già preparando. Facciamo un po’ di chiarezza su tutte le news inerenti a questa difficile prova!

Test Medicina 2018: Tutte le informazioni



Per gli studenti al primo tentativo e non troppo informati, comunichiamo innanzi tutto, che per gli aspiranti medici, i test per l’accesso a Medicina sono ben due le prove messe a disposizioni dal MIUR: uno è quello in lingua italiana, mentre l’altro si svolge in lingua inglese ed è conosciuto come test IMAT (International Medical Admission Test).

Questi due test hanno due date distinte, permettendo ai candidati di misurarsi con entrambi gli esami:

4 settembre: Test di Medicina 2018.

13 settembre: Test IMAT 2018.



Domande e argomenti test Medicina 2018 La prova comprende 60 quesiti a risposta multipla da svolgere in 100 minuti, di cui 2 quesiti di cultura generale, 20 quesiti di ragionamento logico, 18 quesiti di biologia, 12 quesiti di chimica, 8 quesiti di fisica e matematica.

Qui troverete la Simulazione test Medicina 2018: quiz per prepararsi, mentre se vorrete un riscontro con i test dell’anno scorso provate a cimentarvi con Test Medicina 2017 pdf - Quesiti e soluzioni.

I posti disponibili per l'ammissione a Medicina 2018 Ogni anno vengono definiti e comunicati dal Miur il numero di posti disponibili per le facoltà italiane di Medicina messi a bando. Nel 2017 sono stati circa 9000 i posti complessivi divisi da nord a sud, per circa 60mila iscritti al test. Per il 2018/2019 i posti sono aumentati: 9.779 ripartiti fra le diverse università.



Punteggi e valutazioni test Medicina 2018 Il criterio di valutazione che si userà per arrivare poi alla graduatoria finale, prevede questo sistema di punteggio:

- 1,5 punti per ogni risposta esatta;

- meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

- 0 punti per ogni risposta non data.

Graduatoria test Medicina 2018 Così come il test d’ingresso, anche la graduatoria sarà nazionale. Ciò comporta che gli studenti che risulteranno idonei (ovvero acquisiranno almeno 20 punti), secondo graduatoria, saranno assegnati o prenotati nelle strutture di tutta Italia, secondo le preferenze scelte al momento dell'iscrizione. Ogni candidato, infatti, indica in quella sede la prima scelta, fino all’ultima destinazione in cui vorrebbe andare, senza limite di numero. Chi riesce a guadagnarsi un posto nell'ateneo prima scelta, dove ha sostenuto il test, verrà "assegnato" a quell'ateneo, avendo 4 giorni di tempo per immatricolarsi. Chi invece riesce ad ottenere un posto in un'altra sede da lui indicata, sarà "prenotato" e potrà scegliere, sempre entro 4 giorni, di immatricolarsi nella sede per cui risulta prenotato o aspettare altri scorrimenti.

Bando test Medicina 2018 Il MIUR ha reso note le date dei test d’ingresso, e ha pubblicato il bando di quest’anno lo scorso 26 aprile.

A cosa serve il bando?

Il bando contiene molte informazioni importanti e utili per tutti i candidati. La sua uscita era prevista per il mese di luglio, ma il ministero ha anticipato di molto l'appuntamento. Al suo interno potrete trovare chiarimenti e informazioni riguardanti l’iscrizione al test, l’iscrizione al portale Universitaly, i dati relativi al pagamento del bollettino, ma soprattutto gli argomenti che saranno oggetto della verifica, quindi come saranno suddivise numericamente le varie domande del test e infine anche i posti disponibili per quest’anno.

