Risultati test medicina 2019 oggi online: la pubblicazione MIUR

Pubblicazione risultati ed esiti test medicina 2019

Risultati test medicina 2019: Dove cercare il tuo punteggio

Risultati test medicina 2019: Un primo assaggio di graduatoria

Una giornata non certamente come tante quella di oggi per i circa 60mila aspiranti medici che in questi minuti sono inprobabilmente dopo aver trascorso una notte insonne. Il motivo? Semplice, proprioI candidati effettivi del test di medicina 2019 sono 60.776, un numero decisamente inferiore alle 68.694 domande pervenute a luglio: quasi 8mila in meno. Più chance quindi per chi è risultato idoneo al test. Coloro che hanno totalizzato ie alla distribuzione dei posti disponibili, sono quest’anno 42.745, il 70,33% del totale.Il punteggio medio nazionale registrato tra gli idonei è di 35,23. Il punteggio medio più alto a livello di ateneo è di 39,12 a Pavia. La percentuale di idonei più alta è stata registrata a Udine (83,5%). Il punteggio più alto è stato conseguito presso l’Università Statale di Milano (82,4).I primi 100 classificati sono concentrati in 22 atenei. Quelli con il maggior numero di candidati tra i primi 100 sono Milano-Bicocca (14), Bologna (14), Catania (10), Padova (10), Pavia (8).Ora che sono stati pubblicati gli esiti del test di medicina 2019, dovrai cercare di scoprire il tuo punteggio.Per sapere quanto hai ottenuto ti basteràI punteggi verrannoovvero quel codice alfanumerico che una volta terminato il Test di Medicina hai applicato sul foglio risposte e sulla scheda anagrafica. Per entrare nel portale, invece, dovrai utilizzare leE se non hai il codice etichetta? Non sei l'unico di certo: molti nella fretta possono averlo dimenticato. Niente paura: dovrai solo attendere il 27 settembre per sapere il tuo punteggio con nome e scheda anagrafica nella tua area riservata di Universitaly.Se tuttavia sei proprio troppo, troppo in ansia e non riesci ad aspettare, il nostro suggerimento è provare a scoprire il tuo punteggio attraverso le soluzioni del test. Se hai chiari i punteggi ottenuti nelle varie aree e il punteggio che dovresti aver ottenuto, puoi confrontarlo con il documento pubblicato oggi e provare ad andare per esclusione. Certo non è il massimo, ma puoi farti un'idea.L’uscita oggi dei punteggi in forma anonima, è certamente unUna volta che avrai conosciuto il tuo punteggio, potrai capire se sei idoneo per entrare in graduatoria, e facendo un confronto con gli anni passati, iniziare aPer avere però la certezza di essere entrato o meno in graduatoria, dovrai aspettare il 1 ottobre, giorno in cui verrà pubblicata la graduatoria nazionale.Manlio Grossi