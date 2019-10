Test Medicina 2019, online la graduatoria nazionale

Graduatoria medicina 2019 online

Lo studente ASSEGNATO rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile e deve immatricolarsi presso la sede e il corso assegnato entro 4 giorni, esclusi sabato e festivi. In caso di ritardo, si perde il diritto all’immatricolazione e si viene esclusi dalla graduatoria.

rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile e deve immatricolarsi presso la sede e il corso assegnato entro 4 giorni, esclusi sabato e festivi. In caso di ritardo, si perde il diritto all’immatricolazione e si viene esclusi dalla graduatoria. Lo studente PRENOTATO invece non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta quindi prenotato su una scelta successiva. A quel punto può decidere se immatricolarsi all'Università di seconda scelta, sempre entro i canonici 4 giorni, oppure attendere che, finito il tempo utile per l'immatricolazione di coloro che lo precedono in graduatoria, alcuni posti nelle scelte preferite rimangano scoperti e subentrare. In questo caso dovrà manifestare l'interesse di rimanere in graduatoria nella propria area riservata Universitaly.

Scorrimenti graduatoria medicina 2019

Croce e delizia per molti studenti che quest'anno hanno partecipato alla grande avventura dei test di ingresso per, ecco che finalmenteIn realtà molti hanno un'idea su chi sarà escluso e chi potrà iscriversi all'università dei sogni già la settimana scorsa, basandosi sui punteggi del test usciti nelle scorse settimane. Maserve soprattutto a capireCome gli iscritti ai test già sapranno, per visualizzare la graduatoria nazionale che uscita oggi online basterà(Universitaly) già dalle prime ore della mattina.Ma come funziona la graduatoria nazionale? E' semplice, uno studente può risultare Assegnato o Prenotato per una data sede universitaria. Ecco la differenza:Ogni settimanatenendo conto degli studenti immatricolati nei vari atenei e di chi ha rinunciato. Chi non risulti assegnato al primo scorrimento della graduatoria, fissato per il 9 ottobre, deve controllarne quindi costantemente l’aggiornamento per capire se aspettare ancora oppure immatricolarsi.Infatti se tutti i posti della prima preferenza utile espressa da un candidato prenotato vengono effettivamente occupati,, pena l’esclusione dalla graduatoria.