Test Medicina 2019 Campus Biomedico: risultati, graduatorie, immatricolazione

Test Medicina 2019 Campus Biomedico: struttura e punteggio

• 50 quesiti di Logica;

• 15 quesiti di Biologia;

• 15 quesiti di Chimica;

• 15 quesiti di Fisica e Matematica;

• 5 quesiti di Cultura generale.



• 1 punto per ogni risposta esatta;

• -0,2 punti per ogni risposta errata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



Test Medicina 2019 Campus Biomedico: i posti disponibili

Test Medicina 2019 Campus Biomedico: risultati e graduatorie

• I candidati italiani con titolo di studio straniero, i candidati comunitari e i candidati extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia a cui è dedicata la graduatoria italiana. Sono considerati idonei per l’ammissione i primi 500 candidati in graduatoria.

• I candidati extracomunitari residenti all’estero a cui spetta una graduatoria separata e dedicata. Sono considerati idonei per l’ammissione i primi 10 candidati in graduatoria.



Test Medicina 2019 Campus biomedico: immatricolazione

Modulo di immatricolazione correttamente compilato in ogni parte e firmato;

correttamente compilato in ogni parte e firmato; Ricevuta di pagamento della prima rata;

della prima rata; Dichiarazione sostitutiva del conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore con indicazione del voto, anno e dell'Istituto che lo ha rilasciato;

Ierisi è svoltaper accedere al, in anticipo rispetto al test di ingresso delle altre università statali italiane fissato invece dal Miur al 3 settembre 2019.Poiché il Campus è un ateneo privato, anche la struttura del test è risultata diversa rispetto agli altri, essendo infatti composta daa risposta multipla da completare inIlviene assegnato secondo i seguenti criteri:Ilche gli aspiranti hanno potuto totalizzare rispondendo in modo esatto ad ogni domanda è stato dunque pari aGuarda anche:Anche se si tratta di un’università privata,per ogni anno accademico viene comunque. In quello in partenza relativo all'sono disponibiliIn base al punteggio ottenuto nel test di ammissione da ciascun candidato vengono stilate, ciascuna rispettivamente rivolta a:In entrambi i casi comunque,, per ordinare la graduatoria si assegnae in seguito anche all’, secondo i seguenti criteri: “A parità di punteggio nella graduatoria di merito prevale il candidato che ha ottenuto il punteggio più alto nella soluzione dei quesiti di Logica; in caso di ulteriore parità il candidato che ha ottenuto nell’ordine il punteggio più alto nella soluzione dei quesiti di Biologia, dei quesiti di Chimica e di Matematica e Fisica. In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane”.Il, sulla pagina web dell’università www.unicampus.it/ammissioni , saranno pubblicatecon il relativoin modo che i candidati possano verificare il loro stato di vincitori, idonei o non idonei.Il, sempre sulla medesima pagina web www.unicampus.it/ammissioni , ciascun candidato potrà consultare ile verificare l’eventuale assegnazione degli(Obblighi Formativi Aggiuntivi) da espletare necessariamente durante il corso dell’anno.I candidati che nella graduatoria di merito risultanodevono procedere con l’. Se l’immatricolazione non avviene entro i termini prestabiliti, il candidato viene considerato inderogabilmenteperdendo così definitivamente la possibilità di iscrizione al corso in Medicina e Chirurgia.Per procedere con l'immatricolazione si devono raccogliere ed inviare alla Segreteria Studenti (tramite PEC o fax) i seguenti documenti:, in ordine di graduatoria. In questo caso la comunicazione di assegnazione avviene attraversoall’indirizzo email dichiarato da ciascun candidato al momento dell’iscrizione., al termine delle quali, se l’idoneo non avrà provveduto all’iscrizione, sarà consideratoPer procedere con l'immatricolazione si devono raccogliere ed inviare alla Segreteria Studenti (tramite PEC o fax) i seguenti documenti: