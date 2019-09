Graduatorie anonime test medicina 2019 cosa sapere

Dove e come conoscere il tuo risultato test medicina 2019

Graduatoria anonima test medicina 2019

Test medicina: hai dimenticato il codice etichetta?

I prossimi appuntamenti con la graduatoria test medicina

L’attesa per i circa 60mila aspiranti medici che lo scorso 3 settembre si sono cimentati nelè terminata. Questa mattina, infatti, sono statiFinalmente quindi ogni candidato ha saputo se ha la possibilità di entrare in graduatoria o se dovrà, almeno per quest’anno, rinunciare ad iscriversi alla facoltà di Medicina. Ecco tutto quello che c’è da sapere!Guarda anche:Come previsto dal bando del Miur, i risultati sono stati pubblicatie nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. Accedendo con le credenziali, quindi,Quest’ultimo è ordinato in base al noto ‘codice etichetta’ che ognuno ha ricevuto il giorno della prova. Nella graduatoria verranno inseriti solo coloro che hanno totalizzato, in base alle risposte corrette, 20 punti.anche se in forma anonima, è importante perché è possibile in base a questa informazioneI risultati anonimi del 17 settembre 2019 pubblicati dal Miur non sono ordinati secondo il punteggio. A tutti gli effetti, quindi, quella uscita oggi, ma semplicementeTuttavia, nella giornata di oggi diversi, del tutto, utile a ipotizzare il punteggio minimo per passare per ogni università. Glihanno analizzato le graduatorie e, con possibili punteggi medi e minimi per ateneo. Consultala qui Se per qualsiasi ragione hai dimenticato il codice etichetta, è bene sapere che neanche con eventuali super poteri è possibile recuperarlo. C’è però un modo per capire, anche se approssimativamente, ilBasta infatti recuperare, dal sito del Miur,Ovviamente, serve uno sforzo di memoria non indifferente per ricordare esattamente tutte le risposte date. Per calcolare il punteggio basterà assegnare ad ogni risposta esatta 1,5 punti, togliere 0,4 se errata e 0 in caso di risposta non data. QuestoQuello di oggi, per gli aspiranti medici, è solo il primo degli appuntamenti legati alIl prossimoinfatti, sarà possibile consultare sulla propria pagina di Universitaly non solo il punteggio ottenuto e la scheda anagrafica ma anche il compito. Qualche giorno più tardi, invece, ildi coloro che sono ufficialmente entrati alla facoltà di Medicina e Chirurgia.. Altra data da ricordare, è poi quella delManlio Grossi