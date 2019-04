Test medicina Cattolica 2019, risultati e graduatorie: date e dove trovarli

Il test medicina Cattolica 2019 si è svolto lo scorso 29 marzo 2019. Gia a pochi giorni dalla prova di ammissione, gli aspiranti studenti di medicina alla Cattolica di Roma stanno cercando di capire come sono andati i test e le probabilità di passare. Per questo Skuola.net vi riassume date, informazioni e tutti i link utili per quanto riguarda risultati e graduatorie.

Risultati e graduatorie del test medicina Cattolica 2019: quando escono e dove

I risultati e ledi ciascun corso di laurea del test di medicina Cattolica 2019 saranno http://roma.unicatt.it l'a questo link . In base al bando di concorso, inoltre, sempre dall'8 aprile ogni studente potrà visionare i risultati della propria prova,direttamente dal portale dedicato, inserendo ilcome username e ilcome password.

Così facendo lo studente potrà vedere:

Il numero di risposte giuste

Il numero di risposte sbagliate

Il numero di risposte omesse/doppie

La griglia delle risposte esatte del questionario svolto

Il questionario in PDF

La scheda risposte in PDF

La scheda anagrafica in PDF

L'algoritmo di calcolo dei punteggi

Test medicina Cattolica 2019: come funziona la graduatoria

1 punto per ogni risposta esatta;

meno 0,25 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta non data (omessa).

Risultati e graduatorie test Cattolica medicina 2019: scadenze e immatricolazione

La graduatoria è stilata sulla base del punteggio ottenuto da ogni candidato. Come ha fatto sapere la stessa università Cattolica, la concorrenza è spietata: sono infatti in tutto più di 8200 candidati a contendersi un posto in facoltà. Importantissimo quindi aver raggiunto un punteggio alto.E' possibile ottenere un massimo di 120 (centoventi) punti secondo i seguenti criteri:Nella graduatoria finale, in caso di parità di punteggio, prevarrà, rispettivamente, in ordinedecrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione dei quesiti di ragionamento logico elogico-matematico, nei quesiti di cultura scientifica (complessivamente considerati), di culturagenerale, di conoscenza della lingua inglese, di cultura religiosa. In caso di ulteriore parità, preverrà il candidato anagraficamente più giovane.Tutti i candidati che avranno raggiunto una posizione utile per l’iscrizione potranno cominciare il procedimento di, partendo daldelle tasse universitarie,. Ile potrà essere effettuato presso qualsiasi Istituto di credito. Una copia della ricevuta di pagamento andrà, inoltre, inviata sempre entro il 16 aprile al seguente indirizzo mail:I candidati che non riescono a rispettare queste scadenze saranno considerati rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati mediante scorrimento della graduatoria di merito, dal 6 maggio 2019.