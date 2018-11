Test medicina 2018: cosa sapere per passare

Saranno almeno 60 mila gli studenti che, così come ogni anno, proveranno il test medicina 2018. Cosa bisogna sapere per passare? Un dubbio che affligge molte future matricole. Anche perché il 4 settembre, giorno fissato per il quiz, non è poi così lontano. Ecco quindi le dritte da seguire per non sbagliare.

Studia la prova

Arrivare il giorno dellasenza conoscere la struttura della stessa non è una mossa intelligente. Sapere infatti il tempo che hai a disposizione, quante domande devi affrontare e il funzionamento in generale del test, può aiutarti a essere più sicuro e sereno.Ecco un riepilogo:

Per il test di Medicina sono previste 60 domandea risposta multipla alle quali dovrai rispondere in 100 minuti.

- 20 quesiti: ragionamento logico

- 2 quesiti: cultura generale

- 18 quesiti: biologia

- 12 quesiti: chimica

- 8 quesiti: fisica e matematica

Analizza i test precedenti

Scegli come prepararti

E se non andrà bene?

Per affrontare ilpotrà essere utilissimo scaricare le prove affrontate dagli altri studenti negli ultimi anni. Non dovrai solo salvarlo sul pc e studiarlo, ma potrai farci delle esercitazioni. In questo modo potrai capire il livello della tua preparazione e quali sono le lacune che potrebbero metterti in difficoltà il grande giorno.In compagnia, da solo, con i libri, online. Ci sono tantissimi modi per prepararsi alla, devi solo scegliere quello che più ti si addice. Se infatti non sei in grado di studiare solo coinvolgi più future matricole. Per quanto riguarda il materiale puoi decidere se affrontare tutto dal tuo pc o magari andando a recuperare appunti, libri e documenti cartacei.È vero, non si deve mai pensare prima che non andrà bene. Però avere una seconda soluzione è un asso nella manica per non rimanere senza nulla in mano. Dunque, in caso di esito negativo per il, sappi che esistono molti altri corsi di laurea alternativi da tenere in considerazione. Ciò non toglie che la tua priorità sarà senza dubbio riuscire a farcela. E poi ricorda, puoi sempre provare l'anno successivo.Serena Santoli