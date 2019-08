Cosa portare al test di Medicina 2019

Documento di identità. Parliamo di un documento valido, chiaramente. Andrà bene anche il passaporto in alternativa alla carta di identità. Un po' come negli aeroporti, non è riconosciuta la patente di guida e tanto meno la tessera sanitaria.

Parliamo di un documento valido, chiaramente. Andrà bene anche il passaporto in alternativa alla carta di identità. Un po' come negli aeroporti, non è riconosciuta la patente di guida e tanto meno la tessera sanitaria.

Ricevuta di pagamento di iscrizione. Il giorno del test di Medicina 2018 noterete che gli addetti alla segreteria hanno con sé una lista dei partecipanti. Ma è necessario comunque che esibiate il foglio che attesta l'avvenuto pagamento del MAV, il bollettino postale.

Il giorno del test di Medicina 2018 noterete che gli addetti alla segreteria hanno con sé una lista dei partecipanti. Ma è necessario comunque che esibiate il foglio che attesta l'avvenuto pagamento del MAV, il bollettino postale.

Ricevuta di iscrizione al test di Universitaly.it. Non tutte le università le richiedono, dovreste cercare indicazioni in merito sul bando. Ad ogni modo potete scaricarlo online e portarlo con voi per sicurezza.

Acqua . Fatene una bella scorta ma non esagerate con l'acqua. Non è detto che possiate andare subito in bagno una volta cominciato il test.

. Fatene una bella scorta ma non esagerate con l'acqua. Non è detto che possiate andare subito in bagno una volta cominciato il test.

Cibo . Certo, non dovete portarvi il pranzo di Pasqua, ma qualcosa da spizzicare durante la mattina sì.



. Certo, non dovete portarvi il pranzo di Pasqua, ma qualcosa da spizzicare durante la mattina sì.

Fazzoletti . Che dobbiate andare in bagno o soffiarvi il naso saranno una salvezza.

. Che dobbiate andare in bagno o soffiarvi il naso saranno una salvezza.

Orologio . Importantissimo per tenere d'occhio il tempo che passa, avete solo 100 minuti!

. Importantissimo per tenere d'occhio il tempo che passa, avete solo 100 minuti!

Soldi. Non si sa mai, portare sempre qualche euro con voi.

Test di Medicina 2019: cosa non si può portare

Telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari e altra strumentazione similare;

Penne, matite, materiale di cancelleria, fogli in bianco;

Manuali, testi scolastici, appunti e materiale di consultazione.

A breve avrà inizio il. La data della prova si avvicina, ma questo non deve mettervi più agitazione del previsto, anzi. Fondamentale. Il giorno stesso del test non potete mica tornare a casa a prendere quello che vi siete dimenticati. Anche se abitaste vicino servirebbe soltanto a mettervi ancora più ansia. Quindi il consiglio è preparare con largo anticipo tuttoQuello che vi serve assolutamente, pena la non partecipazione alla prova. Meglio non rischiare.Altri oggetti, più di utilità personale, vi terranno compagnia durante la prova. Parliamo di tutto ciò che è necessario per trascorrere tutte quelle ore seduti sul banco. Ecco una lista:Prima di recarvi alla sede scelta e affrontare il test di Medicina, è indispensabile sapere che ci sono alcuni divieti su ciò che è possibile portare con sé in aula. Questi sono oggetti che non potete assolutamente introdurre e usare:Serena Santoli