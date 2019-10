Test Medicina 2019, secondo scorrimento online: cosa c'è da sapere

Come consultare il secondo scorrimento medicina 2019

Secondo scorrimento Medicina 2019: lo status "assegnato"

Secondo scorrimento Medicina 2019: lo status "prenotato"

Secondo scorrimento Medicina 2019: lo status "in attesa"

Secondo scorrimento Medicina 2019: lo status "fine posti"

Secondo scorrimento Medicina 2019, il punteggio minino per entrare in graduatoria

Cosa fare in caso di irregolarità nei test Medicina 2019

Come è noto il 1 ottobreha pubblicato la(che si sono tenuti lo scorso 3 settembre). I più fortunati hanno già avuto la risposta che tanto aspettavano e accanto al loro nome e cognome hanno letto la sospirata dicitura "assegnato". Poi ci sono gli altri che hanno due possibilità: immatricolarsi in quella che non è la loro prima scelta o aspettare lo scorrimento in graduatoria. Il primo è stato, il secondo, invece, oggi,. Di volta in volta il Miur eliminerà tutti coloro che non si saranno immatricolati nei tempi utili o che hanno rinunciato al posto loro assegnato. Un meccanismo che andrà avanti finché non saranno assegnati. A questo secondo scorrimento ne seguirà sicuramente un terzo e si andrà avanti fino ad esaurimento posti e laverrà poi chiusa definitivamente dal Miur, generalmente, intorno a metà novembre.E' probabile che le università più richieste esauriscano i posti disponibili già al: si tratta di atenei come Pavia, Bologna, Milano Bicocca, Catania, Palermo, Salerno, Napoli e Bari.Gli studentie controllare la loro posizione aggiornata al. È qui e soltanto qui che è possibile sapere se si risulta assegnato, prenotato o in attesa.I candidati che all'uscita dello scorrimento risultinohanno 4 giorni lavorativi di tempo per immatricolarsi nell'ateneo di prima scelta, così come indicato al momento dell'iscrizione sul portale Universitaly. I candidati che non procederanno con l'immatricolazione saranno considerati rinunciatari, quindi verranno esclusi dalla graduatoria.Chi, invece, può decidere di iscriversi nella sede dove si trova in prenotazione o attendere, dopo aver confermato l’interesse alla prenotazione nella sua area personale. Infatti sono due le opzioni per chi figura in questo status: la prima è dare conferma di interesse ed effettuare l’immatricolazione entro 4 giorni; la seconda, invece, è aspettare gli scorrimenti in graduatoria per guadagnare posizioni e aspirare a una delle prime preferenze. In quest’ultimo caso niente immatricolazione ma solo conferma entro 4 giorni dell’interesse a rimanere in graduatoria all’interno dell’area riservata alla Graduatoria Nazionale.I candidati che accanto al loro nome nella graduatoria del test di Medicina 2019 vedanosi trovano in una fascia di punteggio in cui ci sono maggiori probabilità di passare allo status di prenotato. Anche loro devono confermare l'interesse a ogni scorrimento di graduatoria, fin quando vorranno rimanere in lista.Se accanto al proprio nome in graduatoria i candidati leggono la dicitura, significa che i posti per quella data sede sono finiti. La possibilità è aspettare gli scorrimenti di graduatoria successivi.Si ricorda che per entrare in graduatoria e risultare idonei, così come stabilito dal Miur. I candidati non idonei, che dunque non abbiano raggiunto il punteggio minimo, non sono inseriti nella graduatoria. In caso di parità di punteggio prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane.Gli studenti che hanno riscontrato irregolarità generali nello svolgimento della prova del test di medicina posso presentare ricorso al Tar (dal giorno della prova si hanno 60 giorni per presentare la richiesta).