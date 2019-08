Test Medicina 2019, come svolgere la prova al meglio

Prepararsi al test Medicina 2019

Test di ingresso medicina 2019, orari e cose da portare

Come svolgere il test di medicina 2019: i consigli



Non portate con voi smartphone o smartwatch . Se dovesse squillare o se la commissione dovesse trovarlo, potrebbe essere invalidata la prova. Non correte questo rischio.

Niente appunti o libri . Per lo stesso motivo, meglio non farsi beccare a copiare da testi o foglietti.

Leggete tutta la prova prima di rispondere: dopodiché iniziate a rispondere dalle domande più semplici e su cui siete sicuri, lasciando per ultime le più impegnative.





Guardate l'orologio: se vedete che un quesito vi porta via troppo tempo, andate avanti.





Ricontrollate tutto il compito: una volta che avete finito, controllate tutte le domande e correggete eventuali errori. Solo dopo aver fatto questo, inserite meticolosamente le risposte nel foglio - risposte.





Non dimenticate di compilare la scheda anagrafica! E' fondamentale per assegnarvi il punteggio e inserirvi in graduatoria.



Test di medicina 2019: le cose a cui fare attenzione

Test ingresso 2019, le date da ricordare

Siete ì pronti per affrontaredel prossimo 3 settembre?E' arrivato il momento di prendere nota di alcuni consigli per affrontare il test ingresso senza problemi o errori.Vi diremo i trucchi fondamentali per l'andamento positivo della prova con un piccolo vademecum connel modo giusto.Guarda anche:Manca ormai, e per non farvi cogliere di sorpresa, è importante non trascurare alcune cose.Prima di tutto, verificate sul sito di ateneo la vostra aula di destinazione e l’orario di convocazione.Infatti, è prassi consolidata cheConoscerla in anticipo non vi farà rischiare di arrivare in ritardo e, nel peggiore dei casi,Verificate poi di avere con voi il vostro documento di identità, e soprattutto controllate che sia ancora valido.Muoversi con anticipo è fondamentale: dovere informarvi bene sul percorso da fare e su eventuali scioperi in corso del trasporto locale (non si sa mai).Durante le ore di punta, soprattutto nelle grandi città, si può impiegare anche il doppio del tempo per raggiungere la destinazione, e in più dovete considerare i 4/5mila studenti che si muovono in massa verso la stessa università.Ricordatevi il documento d’identità valido,. Per essere preparati proprio su tutto, verificare i documenti richiesti sul bando di concorso del vostro ateneo.Una volta che vi ritroverete davanti il questionario, potrete fare del vostro meglio per provare a passare.Ci sono però dei trucchi che vi daranno un vantaggio, oltre alla preparazione che, ovviamente, dovrà essere impeccabile:Svoltodella prova per tempo.Ricordatevi di essere sempre aggiornati sulla graduatoria per non rischiare di perdere il posto!, sul quale risultano prestampatie le vostre chiavi personali, username e password, per accedere all’area riservata del sito www.accessoprogrammato.miur.it.Qui potrete. La graduatoria nazionale, però, e i relativi scorrimenti, cominceranno dal 1 ottobre 2019, e solo allora scoprirete se siete stati assegnati o prenotati a una delle sedi universitarie che avete scelto. Infine,: per sapere come fare, visionate la relativa voce nel bando di concorso nell’ateneo in cui verrete assegnati.Carla Ardizzone