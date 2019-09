Test medicina 2019: 10 dritte per fare la prova al meglio

10. Test ingresso Medicina: no ad apparecchi tecnologici

9. Test ingresso Medicina: no a libri di testo o appunti

8. Test ingresso Medicina: occhio all’aula

7. Test ingresso Medicina: il plico

6. Test ingresso Medicina: pensa al tuo compito

5. Test ingresso Medicina: la penna

4. Test ingresso Medicina: Niente firma

3. Test ingresso Medicina: correggere una risposta

2. Test ingresso Medicina: cosa fare in caso di irregolarità

1. Test ingresso Medicina: gli scorrimenti di graduatoria

A pochissime ore dall’inizio delsono più di 68mila i ragazzi che stanno per contendersi uno degli 11.568 posti messi a bando dal Miur. L’agitazione è certamente tanta, e per stemperarla e ‘distrarre’ un po’ gli aspiranti medici da formule matematiche e quiz di logica, noi di Skuola.net abbiamo deciso di farecon su tutto quello che i ragazzi devono assolutamente saper sulprima dell’ora ‘X’, ovvero le 11.00.Ricorda di ltablet, auricolar e tutte le altre strumentazioni simili che possiedi. Se beccato ad usarle la tua prova verrà annullata!Cerca di fare l’ultimo ripasso prima di uscire di casa perché nell’aula dove dovrai sostenere il testOgnie ha comunicato tale indicazione nei giorni passati. Se ti rechi in un’aula diversa da quella che ti è stata assegnata, rischi l’annullamento della prova.Se il plico presenta delle irregolarità,che provvederà alla sostituzione. Quest’ultima dovrà essere integrale anche se l’anomalia riguarda solo una parte dei documenti.Durante lo svolgimento della prova, come scritto sul band pubblicato dal Miur, è severamenteSe stai pensando a quale penna portare con te, magari perché ne hai una che pensi ti porti fortuna…è tempo perso! Saràda usare, nera, per rispondere alle domande.Sui fogli che ti verranno consegnati, quello delle domande e delle risposte,Se, dopo aver risposto ad una domanda, ti accorgi di non essere sicuro o peggio, di aver dato una risposta sbagliata non farti prendere dal panico perché nulla è perduto.Ti basterà annerire la risposta sbagliata e porre una X su quella che ritieni essere quella corretta.Se pensi che durante il Test Medicina si siano verificate delle irregolarità, tali da dover contattare un legale, allora ricorda che hai benAnche se fai ricorso, durante i vari scorrimenti dovrai comunqueIn caso contrario, il tuo ricorso potrebbe essere rigettato!Manlio Grossi