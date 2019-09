Graduatoria test Medicina 2019: date e scorrimenti

Date e scorrimenti graduatoria test medicina

Graduatoria e Punteggio minimo test medicina

Graduatoria test medicina: assegnato o prenotato

Il gran giorno è quasi arrivato: ille aspiranti matricole che hanno sostenuto il test d’ingresso a Medicina lo scorso 3 settembre conosceranno il proprio destino. Dopo aver pubblicato l’elenco con tutti i punteggi e aver dato la possibilità a ogni iscritto di poter vedere il proprio compito,infatti. Niente più ipotesi e calcoli: basterà andare sul portale, accedere all’(con le stesse credenziali fornite al momento dell’iscrizione al test) e scaricare il documento.Guarda anche:Come già ricordato, il 1 ottobre sarà il giorno della pubblicazione della graduatoria nazionale del test di medicina 2019 . Ma non è la sola data importante da ricordare. Il 9 ottobre, infatti, iniziano gli scorrimenti di graduatoria, che saranno aggiornati ogni settimana fino all'esaurimento dei posti in tutti gli atenei.Qualcuno già sa di avere un punteggio che dà ottime chance d’ingresso. Ma,secondo le previsioni serviranno comunque minimo 41,7 punti; perché la graduatoria sarà un lungo elenco che, oltre alla posizione, prenderà in considerazione anche l’università in cui si è svolto il test. Come è noto, infatti,. Così, si dovrà sperare che il punteggio ottenuto basti per entrare nell’università prescelta. Per questo,Gli esperti di AlphaTest sono riuscitiQuanti punti servono quest'anno per passare? Si tratta ancora di calcoli teorici, ma stando al loro studio, si evince che il candidato all'ultima posizione utile (che corrisponde al totale dei posti disponibili per Medicina e Odontoiatria)Tuttavia, si può stimare che al momento della apertura della graduatoria il punteggio minimo si abbasserà di qualche cifra: questo perché non tutti i candidati hanno inserito - al momento della scelta delle preferenze - tutte le sedi universitarie. Di conseguenza, nelle assegnazioni potrebbe essere possibile rientrare anche con qualche punto in meno.Solo se vicino al vostro nome leggeretesiete già dentro,al momento dell’iscrizione al test d’ingresso. Se, invece, ci sarà scrittonon potrete frequentare i corsi di Medicina nella vostra città preferita ma potrete ugualmente, confermando l'interesse a rimanere in graduatoria su Universitaly. Altrimenti dovrete sperare che qualcuno rinunci a iscriversi nello stesso vostro ateneo e confidare negli