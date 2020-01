Test Medicina San Raffaele 2020: bando, date, posti e tutte le info utili

Test Medicina San Raffaele, quando si svolge: le date

Sabato 29.02.2020 alle ore 10:00

Sabato 29.02.2020 alle ore 13:00

Sabato 29.02.2020 alle ore 16:00

Lunedì 02.03.2020 alle ore 10:00

Lunedì 02.03.2020 alle ore 13:00

Lunedì 02.03.2020 alle ore 16:00

Martedì 03.03.2020 alle ore 10:00

Martedì 03.03.2020 alle ore 13:00

Martedì 03.03.2020 alle ore 16:00

Venerdì 06.03.2020 alle ore 13:00

Venerdì 06.03.2020 alle ore 16:00

Sabato 07.03.2020 alle ore 13:00

Sabato 07.03.2020 alle ore 16:00

Test Medicina San Raffaele, iscrizione e costi

Medicina San Raffaele: struttura e questionario prova di ammissione

Test Medicina San Raffaele: punteggio

1 punto per ogni risposta esatta

-0,25 punti per ogni risposta errata

0 punti per ogni risposta non data o multipla

Test Medicina San Raffaele: cosa portare

Bando Medicina San Raffaele 2020 2021: testo completo

Per poter accedere allaè necessario superare un: tantissimi gli studenti che contano le ore per sedersi ai banchi e giocarsi il tutto e per entrare in una delle università più prestigiose d'Italia.Ecco tutto quello che le aspiranti matricole devono sapere sul test di ingresso e il nuovo bando per l'a.a. 2020/2021.Guarda anche:E' possibile iscriversi aldalle ore 12 del 12 dicembre fino alle ore 12 del 21 febbraio 2020. Ilsi svolge dal 29 febbraio 2020 al 7 marzo 2020, in modalità computer based, presso il Selexi Test Center sito in Via G. Vida, 11 a Milano, presso il Centro Direzionale Valtorta, Torre A, piano 1B.. Qui gli orari e i giorni di convocazione, divisi in turni da circa 400 candidati l'uno:Per iscriversi entro il 21 febbraio 2020 è necessario pagare 170 euro secondo la procedura indicata sul sito di iscrizione. Per iscriversi, infatti, è necessario completare un modulo online a questo link , registrarsi e in seguito iscriversi al test vero e proprio.Solo dopo aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione, ogni candidato potrà scegliere la sessione di prova e prenotare la data e l'orario tra quelli dove c'è disponibilità di posti.I candidati devono rispondere a 60 domande a risposta chiusa in 60 minuti di tempo:• logica e problem solving;• comprensione del testo.Il 10% delle domande sarà formulato in lingua inglese.Ogni candidato, al termine della prova, sarà tenuto a rispondere ad ulteriori 5 domande "di riserva" nel caso si riscontrino eventuali anomalie nel questionario. Questi quesiti, tuttavia, saranno considerati solo in questa situazione specifica.Il punteggio totale viene ottenuto valutando le risposte come segue:In caso di parità, prevale il punteggio dei quesiti relativi agli argomenti di logica e problem solving,a seguire biologia, chimica, fisica e matematica. In caso si verificassero altre situazioni di parità di punteggio, avrà la priorità il candidato anagraficamente più giovane.Prima di svolgere il test è necessario presentarsi al banco registrazioni presso la Fiera di Milano City ed esibire i seguenti documenti:1. Documento di identità in corso di validità2. Fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione alla prova di ammissione (comunicazione della banca, mail da home banking, estratto conto etc.)3. Stampa del promemoria di iscrizione alla prova: il promemoria è fondamentale per le indicazioni logistiche in esso riportate.Per ulteriori informazioni potete visitare il sito dell’ateneo Qui il link al testo completo del