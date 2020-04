Saggio breve sul Coronavirus

L'epidemia di quello che viene popolarmente chiamato "Coronavirus" è scoppiata alla fine dello scorso dicembre in Cina, nella provincia di Hubei. Si pensa che l'epicentro sia stato il mercato di Wuhan, luogo dove per primo si sono identificati numerosi casi di una polmonite anonima. Pur trattandosi di una nuova forma di virus, esso è da far risalire a forme precedenti, come la Sars, forme da cui si è evoluto adattandosi dall'animale all'essere umano, motivo per cui il nome tecnico del virus è Sars-CoV-2.Dalla Cina il virus si è diffuso prima nei paesi limitrofi, poi in particolar modo in Italia, e infine in tutto il mondo. Ogni pandemia o epidemia rappresenta sempre una minaccia per la salute e una sfida per i paesi che la devono contenere e questo vale anche per l'attuale Coronavirus, sia a causa della sua altissima contagiosità, sia per la sua diffusione a livello globale. Queste due caratteristiche lo rendono imprevedibile e veloce nella trasmissione, e determinano ancora maggiori difficoltà nella sua gestione e contenimento.Il virus si muove più veloce delle informazioni, delle misure di sicurezza e della burocrazia. Per poterlo affrontare, sono necessari grandi sforzi e coordinazione a livello internazionale e nazionale, di modo che i provvedimenti di un contenimento di un paese non vengano vanificati dall'eccessivo lassismo di un altro, soprattutto nell'era moderna di rapida interconnessione di persone e merci. Inoltre, «una ulteriore difficoltà consiste nel fornire informazioni tempestive, comprensibili e il più possibile accurate sia agli operatori sanitari sia alla popolazione generale, mantenendo sufficientemente alto il livello di consapevolezza per poter individuare precocemente casi sospetti o accertati, senza tuttavia suscitare allarmismi».Sono quindi essenziali sia delle misure adeguate, ma anche una corretta informazione nei confronti della popolazione, che altrimenti rischia di non seguire le norme in maniera conforme, o di assumere in buona fede comportamenti errati. Tutti noi dobbiamo agire con consapevolezza e prudenza sia per proteggere noi stessi sia per evitare di contagiare gli altri, e sforzarci di comprendere le misure di limitazione della libertà personale che si sono state imposte, adeguandoci a esse. Allo stesso modo, i genitori devono comunicare chiaramente con i propri figli, spiegando loro perché le scuole sono state chiuse, perché è sconsigliato uscire di casa, qual è la natura del virus che ci ha colpiti. «Capire il perché delle misure che hanno portato a chiudere le scuole e a limitare la socialità ci aiuta a sopportarle meglio».