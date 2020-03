Tema sulla situazione politica in Europa sul corona Virus

L'Unione Europea e il suo immobilismo durante l'emergenza Corona Virus

Si deve andare oltre gli interessi nazionali

Considerazioni personali sull'immobilismo dell'Unione Europea sul fronte dell'emergenza

"Coronabond è solo un slogan, dietro ad essa c'è la questione più grande delle garanzie. E in questo le riserve della Germania e di altri paesi sono giustificate".Queste sono state le parole pronunciate dalla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'agenzia Dpa e che poi sono state anche riportate all'interno del quotidiano tedesco Die Welt, suscitando delle reazioni molto dure da parte dei governi dei Paesi coinvolti al momento in prima linea nell'ambito dell'emergenza sanitaria causata dal, ovvero Italia e Spagna.In sostanza ciò che è stato ribadito dalla Presidente della Commissione Europea è che non è previsto un aumento del debito comunitario per cercare di fronteggiare la pandemia in atto, così come è stato richiesto dall'Italia e dalla Spagna, che si trovano in grande difficoltà nell'affrontare quest'emergenza che sta provocando migliaia e migliaia di morti.Un'altra frase della Von Der Leyen è stata la seguente: "L'Italia non è colpevole della crisi esplosa con iled è colpita economicamente in modo molto pesante, bisogna salvare le aziende".La replica del Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte è stata immediata e conclamata dalla seguente sintetica frase: "L'Europa sia all'altezza". Il Primo Ministro italiano avrebbe, infatti, pronunciato le seguenti parole nel corso del Consiglio Europeo durante il quale avrebbe chiesto la concessione di aiuti straordinari per i Paesi come l'Italia colpiti in maniera esponenziale dall'emergenza sanitaria provocata dal. La sua posizione poi è stata ancora più incisiva nel corso della Conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi, in cui ha ribadito che l'Unione Europea debba fare qualcosa di importante per combattere una delle emergenze sanitarie più difficili della storia mondiale. Conte ha rimarcato la sua posizione, affermando che l'Europa deve essere unita nell'affrontare una delle situazioni economiche - oltreché sanitarie - più difficili della sua storia.Non solo il mondo politico in generale è rimasto molto colpito da questa presa di posizione molto dura della Presidente della Commissione Europea, ma anche i componenti della società civile stanno vivendo in modo drammatico queste ore, provando sensazioni di angoscia e paura sia perché venga tutelato il proprio diritto alla salute sia perché molti si stanno trovando da un giorno all'altro senza un lavoro, senza grandi certezze circa il loro futuro. La situazione infatti è drammatica in tutto il mondo: molte persone sono state colpite dal Corona Virus e si trovano a dover affrontare una vera e propria lotta contro il male che le ha colpite; di conseguenza anche i loro cari stanno vivendo attimi di preoccupazione, non potendo fare nulla per aiutare i loro cari affetti dalla malattia, poiché non si trovano vicino a loro per dargli conforto. In questa situazione ci sono anche coloro che stanno vivendo degli attimi di paura e di incertezza, in quanto, a causa delle chiusura delle aziende in cui lavorano o sono stati posti in cassa integrazione o rischiano di perdere il lavoro di una vita che è fonte di sostentamento per sé e per il loro nucleo familiare. Le parole pronunciate quindi da Ursula Von der Leyen hanno mostrato come l'Unione Europea si sia dimostrata immobile davanti a quanto sta accadendo in questi mesi, non coordinando un piano adeguato per cercare di superare questo momento storico drammatico."Non c'è uno Stato membro che si salva da solo. Si tratta di dimostrarsi inadeguati o no. L'Italia è consapevole della reazione poderosa che la storia ci chiama ad operare. Non passerò alla storia come chi non ha fatto nulla...", "...mi batterò fino all'ultima goccia di sudore, fino all'ultima goccia di energia". . Queste altre parole sono state dette da Giuseppe Conte in relazione all'accaduto suddetto, ribadendo la posizione dell'Italia a fare tutto il possibile affinché l'emergenza venga gestita a livello comunitario, non facendo prevalere gli egoismi e gli interessi nazionali. L'invito del Capo del Governo italiano è quello di non far prevalere gli egoismi nazionali, cercando di portare avanti una politica europea comune al fine di combattere la pandemia causata dal Corona Virus che sta ormai mietendo tantissime vittime in tutto il Continente europeo.Trovo che quanto accaduto sia agghiacciante, un episodio molto grave che ha portato all'affermazione degli interessi nazionali e a delle prese di posizione disumane. Le cose sentite tramite i mass-media in questi giorni in relazione all'episodio suddetto hanno sconvolto la società civile tutta che ha trovato intollerabili e molto ciniche le parole pronunciate dalla Presidente della Commissione, la quale non ha pensato a politiche di coordinamento europee al fine di affrontare l'emergenza, non garantendo dunque la tutela del diritto della salute dei cittadini europei. Purtroppo la storia è ciclica ed eventi di questa portata sono già successi, ma come sempre nel vecchio Continente europeo si pensa sempre prima di tutto a salvaguardare gli affari interni, mettendo in secondo piano principi fondamentali come la solidarietà tra Stati.L'auspicio è che si vada oltre questi egoismi, facendo prevalere il buon senso e la solidarietà tra Stati nell'affrontare una delle sfide più difficili del nuovo secolo: l'emergenza sanitaria provocata dalper approfondimenti vedi anche: