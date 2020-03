Tema Su Virus: Corona

Tema sul coronavirus

I pericoli del coronavirus

Gli effetti che provoca lo stare a casa

Ilè un virus simil-influenzale la cui diffusione ha avuto l’epicentro a, nel dicembre 2019. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’insorgere del virus; le teorie sono diverse, da quelle che sostengono un’origine animale a quelle che teorizzano un esperimento di laboratorio.Dopo un’iniziale sottostima della pericolosità del virus da parte delle autorità cinesi, nel gennaio 2020 è stata allertata l’Organizzazione Mondiale della Sanità e solo a fine gennaio/inizio febbraio, a causa dell’elevato numero di contagi nel nord Italia, la pericolosità del virus è diventata nota a tutti e sono iniziate le prime misure restrittive.Essendo un virus di base influenzale, la sintomatologia è molto simile a quella di una normale influenza, ma nei casi più gravi si traduce in una sindrome respiratoria acuta che richiede il ricovero del paziente in terapia intensiva. Tra i sintomi si annoverano in particolare febbre alta, difficoltà respiratorie, stanchezza, debolezza, ma ogni individuo può mostrare sintomi diversi o addirittura essere asintomatico. Trattandosi di un virus nuovo, non esiste ancora un vaccino, anche se sono in corso le relative ricerche e sperimentazioni. Finora, è stato accertato che una normale terapia antiinfluenzale (per esempio a base di paracetamolo) può essere utile per contrastare l’evolversi del corona virus e favorire la guarigione nei casi, ovviamente, meno gravi. Gli antibiotici, al contrario, non sono efficaci.Il pericolo maggiore delderiva dalla sua alta contagiosità, dovuta al contatto con persone malate, o con oggetti da loro toccati (la maniglia di una porta, per esempio). Per questo, come sottolineato dalle autorità, è importantissimo lavarsi di frequente le mani e disinfettare le superfici. Il virus resiste sulle superfici solo per qualche ora e viene facilmente debellato da disinfettanti a base di candeggina o ammoniaca o sgrassatori con una percentuale di alcol di almeno il 60%. Accorgimenti come pulire spesso le superfici, evitare di bere dai bicchieri di altre persone e gettare subito via in un contenitore chiuso i fazzoletti utilizzati possono rivelarsi utilissimi per evitare la diffusione del contagio.Data la sua alta contagiosità, le autorità italiane e in seguito le autorità di altri paesi europei hanno deciso di attuare delle misure restrittive per limitare la circolazione delle persone. Come dimostrato dall’esempio della Cina, la quarantena e la diminuzione degli spostamenti possono essere la soluzione alla diffusione del virus; la Cina, infatti, non ha registrato ora nuovi casi di contagio se non quelli cosiddetti “di ritorno”, dovuti a persone che rientravano in Cina da altri paesi.Le misure restrittive, finora, non hanno prodotto il risultato desiderato: troppe persone, ancora, si spostano e continuano a favorire la diffusione del virus. I media hanno lanciato la campagna “io resto a casa” per portare le persone alla consapevolezza di quanto sia importante limitare i propri spostamenti al minimo necessario; molti enti, tramite la campagna della Solidarietà Digitale, stanno inoltre offrendo i propri prodotti o i propri servizi gratuitamente in forma digitale per incoraggiare le persone a non spostarsi e aiutarle a trascorrere il tempo in quarantena.Nonostante lo stress e la frustrazione che possono derivare dal sentirsi privati della propria libertà personale, e dall’incertezza dovuta al futuro di molti lavoratori, è importante che ognuno faccia la sua parte e decida, con coscienza, di muoversi di casa solo se strettamente necessario, e di farlo seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie, rispettando le distanze di sicurezza e le norme di igiene. Solo in questo modo, adottando tutti un comportamento coerente e unito, possiamo limitare la diffusione del virus ed evitare ulteriori contagi.per ulteriori approfondimenti vedi anche: