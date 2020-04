Nuovo esodo dal 4 maggio: possibile il rientro degli studenti fuori sede

Biglietti di treni, bus e aerei sold out

Regole per il rientro: probabile obbligo di quarantena

Studenti fuori sede: lezioni ed esami a distanza

Nel, il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato la possibilità per tutti gli italiani che all’inizio della quarantena si sono ritrovati lontano da casa, di. Dopo il primo esodo di marzo, ad inizio quarantena, è in arrivoche rimescoleranno la popolazione su tutto il territorio italiano.I dati riguardantiin pochi giorni dimostrano lo spostamento molto consistente di persone nel nostro Paese,A quanto pare, per riuscire a far fronte alle innumerevoli ricerche e richieste di ulteriori posti liberi,ha predisposto due Frecce ulteriori mentreha esaurito i posti liberi sui voli da Milano a Napoli e viceversa.ha invece interrotto i viaggi sulla tratta Milano-Napoli fino al 21 maggio, mentre il primo volo disponibile nella compagnia aereaè il 18 maggio.La situazione è la stessa anche per ciò che riguarda le tratte conGuarda anche:Molte regioni italiane, pronte a ricevere migliaia di persone provenienti da ogni parte di Italia, stanno inoltre predisponendo una serie dirivolte a tutti coloro che rientrano nel proprio comune di residenza. Per scongiurare il rischio di un’ondata di contagi e della conseguente creazione di nuovi focolai disseminati in tutta Italia, alcune regioni del Sud comehanno stabilito unaper tutti i cittadini che rientreranno all'interno dei confini regionali. Non sono state definite ancora disposizioni per ciò che riguarda laFra le migliaia di persone coinvolte nel secondo esodo, si attendono anche moltidi rientro dalle cittadine che ospitano le loro università.Grazie all’attivazione da parte degli atenei diinfatti, tutti gli studenti potranno continuare a seguire le lezioni direttamente dalla propria casa; inoltre molti atenei stanno anche provvedendo ad attivare lo svolgimento dinella prossima sessione estiva, possibilità che, in questa complicata situazione, si profila molto utile soprattutto per i fuori sede.