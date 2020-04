Fuori sede: puoi pagare i bollettini da casa, ecco come

Coronavirus, Poste Italiane a supporto degli italiani a casa

Pagare online: puoi pagare direttamente online i tuoi bollettini, F24 e bollo auto e archiviali con accredito su conto BancoPosta, con la tua Postepay o con una carta di credito Mastercard o Visa.

Ricaricare SIM: Puoi ricaricare il credito della tua SIM, qualunque sia il tuo operatore, in modo semplice e veloce online, via web o da App

Poste Italiane, come accedere ai servizi online

Devi ricaricare il cellulare o pagare un bollettino in Posta? Una delle limitazioni delleper contrastare la diffusione del coronavirus concerne gli spostamenti e spesso risulta difficile adattare la propria vita alle priorità portate dal virus. A rendere più semplice la quotidianità in casa ci pensacon i suoi servizi online.Ecco cosa puoi comodamente fare a casa senza recarti in Ufficio Postale.Restare a casa in questi giorni è di fondamentale importanza per far azzerare ile pensare al Coronavirus come un brutto ricordo. Se bisognao fare una semplice, i servizi online di Poste Italiane ti semplificano la vita, permettendoti di svolgere comodamente tutto da casa. Ecco due servizi ricorrenti per universitari:Se devi pagare le bollette o usufruire di altri servizi, non bisogna per forza andare in Ufficio Postale ma farlo online. Oltre al sito web, puoi scaricare le app gratuitee inquadrare, ad esempio, il codice riportato sul bollettino con la fotocamera dello smartphone. Per ricaricare la SIM, invece, è necessario cliccare sulla sezione dedicata, "".Sempre nell’app è attivo il servizio diper darti supporto e fornirti di tutte le informazioni che necessiti. Anche per Poste, “restare a casa, oggi, significa molto di più che non uscire”.