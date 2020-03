Coronavirus: cosa succederà alla sessione estiva di esami?

Verso la sessione estiva: come si organizzano le università

Anche le, come probabilmente quelle della maggior parte di Paesi del mondo in questo momento, hanno avviato laper permettere la prosecuzione della seconda parte dell’anno accademico. Dopo la fine della sessione invernale infatti, gli atenei hanno dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria che ha imposto la sospensione delle lezioni e ha stabilito diffusamenteper tutti i corsi di laurea e di specializzazione.Ma le frontiere della didattica universitaria a distanza non si sono limitate certo alla mera erogazione di lezioni online: quel che fino a poco tempo fa appariva come qualcosa di fantascientifico come sostenereè diventata oggi qualcosa di normale. Tanti i ragazzi che in questi giorni hanno infatti discusso laGuarda anche:Se dunque anche le lauree in questo periodo di emergenza procedono attraverso modalità digitali, non stupisce che anche eventualinormalmente previsti dai singoli insegnamenti, possano essere, a discrezione sempre del singolo docente.Quel che sembra certo è che, indipendentemente da quando si tornerà alla vita normale,in quanto, attraverso le molteplici piattaforme digitali, i docenti hanno garantito la prosecuzione delle lezioni e quindi la preparazione degli studenti in vista dei prossimi esami.È importante sottolineare che, in mancanza di linee guida assolute, ogni università si organizza autonomamente in base ai propri mezzi e alle proprie possibilità, ciascuna però seguendo un comune obiettivo, ovvero quello diProprio per questo, alcuni atenei stanno già pensando alla possibilità die prolungasse quindi il necessario ricorso a strumenti telematici.Inoltre, in alcuni atenei costretti alla chiusura prima del termine della scorsa sessione invernale, come quello di Padova ad esempio, gli appelli rimasti sospesi saranno recuperati a giugno o nelle sessioni successive.