Coronavirus, fuori sede: come regolarsi con l'affitto

Affitti universitari: lasciare casa o ridurre il canone?

registrazione di un nuovo canone: se si ci accorda con il proprietario di ridurre il canone, bisogna necessariamente fare la registrazione del Modello 69 (reg. contratti di comodato) e allegare l’accordo scritto tra proprietario e inquilino

disdetta anticipata: se si decide di lasciare prematuramente l’appartamento bisogna comunque comunicarlo all'Agenzia delle Entrate per evitare di pagare le tasse sui canoni non riscossi e presentare il modello RLI online.

Studenti fuori sede: cosa pagare se si lascia l’appartamento

Con l’emergenza coronavirus la didattica negli atenei italiani è passata in modalità digitale e moltisono ritornati a casa. Le organizzazioni che tutelano gli inquilini hanno fatto richiesta al governo per ridurre al minimo lee azzerare le tasse sugli affitti non riscossi. Non sono stati avviati particolari interventi ma ecco come gli studenti fuori sede possono regolarsi con l’affitto.La pandemia ha suscitato preoccupazione tra gli studenti universitari fuori sede che sono rientrati a casa dopo l’. Vista la difficoltà ad ipotizzare una potenziale data di ripresa a regime delle lezioni e l’impossibilità negli spostamenti, in molti stanno pensando di lasciare la stanza in affitto per restare a casa fino all’inizio del nuovo anno accademico. Ma come bisogna comportarsi? La migliore soluzione è contattare il proprietario di casa, far presente la situazione di difficoltà e chiarire la volontà di rimanere o meno nella locazione. Ma ecco iche si possono verificare:Tutti gli studenti universitari fuori sede hanno un contratto regolamentato dallasugli affitti per uso abitativo. La durata va da 6 a 36 mesi ed è prevista una cauzione massima di tre mesi. Ladel contratto può essere chiesta solo tre mesi di preavviso ma cosa succede se non si paga l’affitto? A fronte di un, il proprietario e l’inquilino possono decidere di trattenere la cauzione come. Infatti, se l’affitto non è pagato, il contratto prevede la messa in mora dell’inquilino e il proprietario può solo disdire il contratto.