10 regole per seguire al meglio le lezioni online all'università

10. Allestire al meglio la propria postazione

9. Vestirsi come per andare all’università

8. Prepararsi qualcosa di caldo

7. Prendere una bottiglietta d’acqua

6. Selezionare l’occorrente

5. Spegnere il telefono

4. Usare delle cuffiette

3. Controllare computer e connessione internet

2. Fate il login

1. Prendete appunti

In tempo di quarantena ormai tutte le università, da nord a sud, si sono organizzate in modo da. Per tutti gli studenti abituati ad andare ogni mattina in università,nella loro routine. A volte ci si può trovareda questi stravolgimenti: come fare a riprendere il ritmo e seguire nel modo giusto le lezioni? Ecco alcuni preziosi consigli.Trovare una, preferibilmente con una, che fareste bene a. Quindi via qualsiasi distrazione, e invece via libera a quaderni, post-it, matite, penne ed evidenziatori.Per ritrovare della normalità anche quando si fa lezione a distanza, sarebbe consigliatocome se doveste recarvi all’università. Ovviamente potete starese preferite, o addirittura con i pantaloni della tuta,Potreste preparare. Té, cioccolata calda o qualche tisana, farà sicuramente bene al vostro umore e alla vostra concentrazione.Accanto a tisane e cioccolate, è bene tenere vicino anche una bottiglia d’acqua. Infatti rimanere idratati è fondamentale e, e in questo modo eviterete di fare avanti e indietro dalla cucina fino alla vostra postazione.Prima dell’inizio della lezioneper vedere se tutto il materiale di cui avete bisogno è sul vostro tavolo di lavoro:. In modo da non dovervi scapicollare a prendere pezzi mancanti durante la spiegazione del professore.Proprio come a lezione, una regola importante è quella di. E’ quindi buona norma spegnere il telefono prima di iniziare la lezione, in modo tale da limitare al minimo la possibilità di distrarsi.Per isolarsi meglio è consigliato prendere delle cuffiette così da. Casa potrebbe essere piena di suoni che potrebbero: il telefono dic asa che squilla, vostra madre che sgrida la sorellina piccola o vostro padre che sente della musica in salotto. Con le cuffie almeno in parte questi rumori potrebbero attuanuarsi.Il passo successivo è quello di assicurare cheIn caso di computer portatile controllate sia abbastanza carico o munitevi di caricabatterie prima dell’inizio della lezione.In caso di wi-fi assicuratevi che gli altri abitanti della casaper la lezione, quindi magari avvertite che per qualche ora potrebbe essere importante non avere interferenze.Ora, subito prima della lezione è importanteper iniziare: dal programma per la videolezione fino all’email dell’università pero altri imprevisti.Le lezioni universitarie online a distanza sono a tutti gli effetti lezioni, e tante università si sono organizzate per continuare la didattica in maniera telematica, compresi esami ed esoneri. Prendere appunti, quindi, è importante anche in questo caso, anche qualora aveste la possibilità di rivedere le lezioni: infatti, gli appunti presi da voi sono una sintesi preziosa dei punti principali della lezione, che vi velocizzerà moltissimo nello studio. Non trascurateli!