I Medici, Firenze

Famiglia De’ Medici

Cosimo il Vecchio e Lorenzo dè Medici

La successione a Lorenzo dè Medici

La famiglia Medici governò Firenze per circa tre secoli, dal 1434 al 1737. All’inizio si occuparono solo di mercatura tessile e agricoltura, per poi diventare una delle famiglie più ricche e potenti d’Italia con l’attività bancaria; Giovanni Di Bicci infatti fondò il Banco Dei Medici.La famiglia salì al potere a Firenze con Cosimo il Vecchio, che governò dal 1434 al 1464. Egli fu un governante saggio e cauto, che portò prosperità a Firenze nonostante i numerosi oppositori. Nel 1458 fondò il Consiglio Dei Cento, che si occupava della gestione del denaro pubblico.Ancora più importante per la famiglia fiorentina fu Lorenzo De’ Medici che governò dal 1469 al 1492, anno della scoperta dell’America. Fu un principe umanista, i movimenti del Rinascimento e dell’ Umanesimo raggiunsero i massimi livelli con lui a Firenze sia dal punto di vista letterario che culturale. Durante il suo regno ebbe luogo una delle maggiori congiure mai attuate contro i Medici: la Congiura dei Pazzi, nella quale morì il fratello Giuliano che aveva governato con Lorenzo fino a quel momento.Quando Lorenzo morì gli succedette il figlio Piero che venne però spodestato qualche anno dopo a causa della discesa in Italia di Carlo VIII di Francia. Al governo della città salì Gerolamo Savonarola che predicava contro il clero e contro le ricchezze della Chiesa. Il potere fu ripreso dai Medici con il cardinale Giovanni De’ Medici nel 1512.Della famiglia Medici fanno parte anche diversi papi come Leone X, ricordato come uno dei papi più magnificenti della Curia; Clemente VII sotto il quale i Medici furono cacciati da Firenze a seguito del Sacco di Roma, città che fu in seguito ripresa con l’aiuto di Carlo V.Un’altra figura importante appartenuta alla famiglia fiorentina fu Caterina De’ Medici, moglie di Enrico II di Francia e madre di tre re di Francia: Francesco II, Carlo IX e Enrico III.Alessandro De’ Medici fu l’ultimo appartenente al ramo principale della famiglia e governò Firenze dal 1523 al 1537. Fu inoltre nominato Duca da Carlo V sancendo così la fine della Repubblica nella città toscana. Con Cosimo I (1537-1574) venne poi ufficializzato il titolo nobiliare dato al suo predecessore. Fu il primo a godere dello stato di nobile che passò in seguito da Duca a Granduca a seguito dei nuovi territori acquisiti in Toscana.Il granduca Ferdinando I salì al potere alla morte del fratello nel 1587 e regnò fino al 1609. Egli sostenne i commerci, propose una riforma fiscale, incoraggiò i progressi scientifici e realizzò grandi opere pubbliche.Nel XVII e XVIII secolo la famiglia Medici come tutto il resto d’Italia ebbe una decadenza che portò alla fine della dinastia toscana nel 1737 con la morte di Gian Galeazzo, l’ultimo granduca di Firenze appartenente alla famiglia medicea. Il potere fu infatti preso dalla famiglia dei Lorena, un ramo della famiglia degli Asburgo.Nonostante ciò fu preso un ultimo provvedimento dai Medici, il “Patto di Famiglia”. Anna Maria Luisa Medici infatti stipulò con i Lorena un patto per cui i nuovi granduchi non avrebbero potuto portare nessuna opera fuori da Firenze, così che la città toscana potette mantenere il proprio splendore anche dopo la fine della famiglia dei Medici.