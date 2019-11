Feudalesimo - Spiegazione

Il feudalesimo

Nella Francia di Carlo Magno, e poi in tutta Europa: il feudalesimo nasce dalla fusione fra istituzioni del dell'epoca del tardo Impero romano (come la servitù della gleba, condizione di semischiavitù dei contadini, legati ereditariamente al fondo padronale) con altre di origine germanica (come il vassallaggio, che unisce in un rapporto personale di fedeltà e obbedienza il guerriero al sovrano e, in generale, il sottoposto al superiore nella scala gerarchica della piramide sociale). Il rapporto feudale prevede che il re, in cambio dell'aiuto militare e del giuramento di fedeltà (l'omaggio vassallatico), ceda in beneficio ai suoi guerrieri e seguaci fedeli (i vassalli) dei territori (i feudi), su cui essi potranno esercitare il loro dominio, finché tali terre torneranno al sovrano alla loro morte. Il vassallo del re può a sua volta cedere parte delle sue terre, alle stesse condizioni, ai suoi sottoposti (i valvassori) e questi, a loro volta, ai valvassini. Il potere viene cosi suddiviso in una complessa rete di rapporti gerarchici di tipo personale. Presto i feudatari più potenti concorrono per il trono e gli altri tollerano sempre meno l'obbligo di fedeltà. Queste spinte contrarie al potere centrale imperiale giungeranno a ottenere dapprima l'ereditarietà dei feudi maggiori (Capitolare di Quierzy, 877) e poi anche dei feudi minori (Constitutio de feudis, ossia "Editto sui feudi", del 1037). Al tempo delle ultime invasioni del X secolo, molti feudatari costruiscono a scopi difensivi, quasi sempre in campagna, numerosi castelli (incastellamento), dall'alto dei quali possono controllare i territori governando sempre più autonomi e indipendenti dal potere centrale, spesso combattendo tra di loro e con lo stesso signore di cui sono vassalli. Tale situazione di violenza e anarchia si aggraverà intorno al Mille, all'inizio del Basso Medioevo, quando si intreccerà con la lotta tra Papato e Impero per le investiture, cioè per il diritto a conferire ai vescovi-conti cariche ecclesiastiche coincidenti con quelle feudali.