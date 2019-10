Vietata l'entrata a scuola prima delle 8:30 per lasciar dormire gli studenti

Scuola più tardi per dormire di più: fa bene agli studenti

Perché si va a scuola così presto?

Una novità che sta facendo felici tanti studenti è la decisione presa dal, che ha vietato alle high school di far partire le lezioni scolastiche prima delle 8:30 (nelle middle school, l'orario minimo è le 8:00 del mattino). La nuova legge firmata domenica da Gavin Newsom ha l'intento di. La metà delle scuole dovrà ritardare di mezz'ora l'apertura rispetto a oggi, un quarto di addirittura un'ora.Guarda anche:La California quindi, come riporta l'agenzia AGI , è il primo stato ad accogliere la teoria - sostenuta da diversi studiosi - che gli adolescenti e i bambini abbiano bisogno di dormire di più degli adulti., che ha sostenuto il disegno di legge, ha dimostrato che dormire troppo poco mette a rischio il benessere e il rendimento scolastico dei ragazzi.Secondo l'organizzazione, i cambiamenti biologici dell'adolescenza portano mediamente a non addormentarsi prima delle 23:00, pur con il bisogno di dormire tra le 8,5 e le 9,5 ore per rendere al meglio. Le scuole, quindi, dovrebbero adattare gli orari alle necessità degli alunni.Spessoè pensato per andare incontro alle esigenze dei genitori che lavorano. Ciò che preoccupa i detrattori della legge nello stato Statunitense, è che le famiglie saranno costrette comunque ad accompagnare i ragazzi al solito orario, e gli studenti si troveranno a dover aspettare la campanella senza nessuno che supervisioni in mancanza di un pre-scuola.Non solo negli Stati Uniti, però, gli studenti sono costretti ad andare presto a scuola. In paesi come Cina, Brasile e Svezia i ragazzi sono in classe generalmente entro le 8:00. In Italia, in buona parte degli istituti, le lezioni iniziano tra le 8:00 e le 8:20 del mattino.