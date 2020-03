Scuola a distanza: 10 regole d'oro per gli studenti

1. Controlla la connessione Internet

2. Non perdere le lezioni

3. Rispetta la privacy del docente

4. Prendi appunti

5. Consulta sempre il libro di testo

6. Fai esercizi e compiti

7. Stop alle distrazioni

8. Procurati cuffie e microfono

9. Studia costantemente

10. Consulta quotidianamente il registro elettronico

In questi giorni tutte le comunità scolastiche italiane, comprensive sia di studenti che di docenti, hanno dovuto fare i conti con. Mentre persistono le non poche difficoltà dei docenti nel portare avanti il lavoro a distanza a causa degli evidenti limiti oggettivi che caratterizzano il sistema telematico, vi suggeriamo qualche consiglio per seguire al meglio le lezioni e il programma delle varie materie.Guarda anche:Prima di iniziare le lezioni è ovviamente importante controllare la stabilità e la potenza della connessione Internet per non rischiare di perdere il segnale e quindi parti importanti di spiegazione.Per mantenere costante lo studio di tutte le materie, è assolutamente importante partecipare a tutte le lezioni che ogni docente predispone settimanalmente. Anche se non c'è il registro con le presenze, le lezioni non sono un optional!Per il corretto svolgimento delle video-lezioni è importante avere un atteggiamento serio e responsabile,. In tutti questi casi di violazione della privacy, sono infatti previstedi vario genere che potranno avere ripercussioni sul profilo futuro personale oltreché sulla carriera scolastica dei singoli studenti coinvolti., per questo i docenti le utilizzano per portare avanti il programma. Gli studenti che in classe sono soliti prendere appunti, non devono dunque perdere le consuete abitudini nel prendere appunti, munendosi quindi di, ma anche diPrima di iniziare una lezione, è opportuno munirsi deldella materia che ci si appresta a seguire, soprattutto per ciò che riguarda le discipline umanistiche, ovvero quelle in cui solitamente si leggono e si commentano testi poetici o di prosa dei vari autori. In generale comunque, è bene seguire le spiegazioni di tutti i docenti controllando gli argomenti che vengono assegnati di volta in volta sul libro.Se l’aspetto teorico delle diverse discipline è per lo più affrontato dai docenti nelle lezioni online, gli studenti non devono comunque perdere l’abitudine ad esercitare la parte pratica che ciascuna materia possiede. Per questo, tutti sono tenuti ache gli insegnanti assegnano loro, proprio per consolidare le spiegazioni e di conseguenza il programma.Prendere seriamente la didattica a distanza è il primo passo per portare avanti in maniera coscienziosa il programma e agevolare anche i docenti in questo faticoso lavoro. Le distrazioni sono tante è vero e a casa è comprensibile che siano amplificate, ma è fondamentale, ora più che mai,. Rimanere attenti, da una parte è importante per non vanificare il duro lavoro e impegno dei docenti e dall’altra, per non rischiare poi di avere lacune nel programma.Per seguire le videolezioni, è indispensabile procurarsiqualora si abbiano dubbi o non si capisca qualcosa.Le lezioni online non sono una sospensione o un periodo di vacanza quindi…anche perché al rientro a scuola, le interrogazioni e i compiti in classe potrebbero essere davvero molti!Ilin questo momento rappresenta. Per questo, tutti gli studenti dovrebbero(slide, registrazioni, dispense di vario tipo) caricati dagli insegnanti per sostenere il loro studio a distanza.