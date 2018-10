Educazione civica a scuola: una nuova materia per gli studenti?

Si parlerà di scuola, di giovani ma soprattutto di cosa significa educare alla cittadinanza le giovani generazioni e come crescere i ragazzi educandoli al rispetto dello Stato e delle Istituzioni. Di tutto questo e molto altro si discuterà nell’evento “E’ ora di educazione civica”. Non sai di cosa si tratta? Allora cosa aspetti, leggi subito il nostro articolo e scoprilo!

L’evento

Chi ci sarà

L’, il gruppo di Generazione Millennials - giovani che da alcuni anni si sono affacciati a vario livello nel mondo della politica, guidati da Arianna Furi (Direzione nazionale Pd, fondatore Millennials) - assieme a tanti parlamentari, sindaci, studenti, associazioni studentesche e non solo si riuniscono per il loro secondoIl periodo storico e politico, infatti, obbliga ora più che mai ad investire sulle nuove generazioni partendo proprio dalla scuola. Come?Dopo aver vinto la prima battaglia, quella di reintrodurre l’insegnamento di questa disciplina nelle scuole secondarie,ad hoc e valutazioni durante l’anno.sì, hai capito proprio bene! Tra gli, invece, ci saranno(Senatrice Pd),(Senatrice Pd, ex Ministro dell’Istruzione),(Capogruppo Senato Pd), Gianni Pittella (Senatore),(Vicesindaco di Firenze),(Direzione nazionale Pd, fondatore Millennials),(co-fondatore Millennials)(Consulente politiche pubbliche per l’istruzione), Elefteria Morosini (docente di Italiano e Storia). Non mancheranno poie alcune tra le associazioni studentesche come la Federazione Degli Studenti.