Videolezioni bloccate a Bari, la preside: non garantiscono la privacy

La didattica a distanza va avanti ormai, e nonostante siano moltissime le segnalazioni che ne dimostrano l’efficacia e la buona riuscita, non mancano i casi in cui si procede più lentamente,. La responsabile di questa forte decisione, come riportato da ‘ Repubblica.it ’,, in provincia di Bari.Le sue motivazioni? La piattaforma autorizzata dal Ministero dell’Istruzione e utilizzata in tutte le altre scuole italiane in questi mesi di emergenza sanitaria,, almeno questo è quanto afferma la preside dell’istituto. Scopriamone di più.La preside dell’istituto, indirizzando l’attività didattica online sul. La scelta è stata dettata dal fatto che la piattaforma non garantirebbe la privacy, inoltre la dirigente scolastica ha pubblicato sul sito della scuola, dove vengono sollevati dubbi eper poter svolgere la didattica a distanza.E proprio dalla lettera redatta dal Garante della Privacy e pubblicata sul sito della scuola, si possono leggere degli estratti che affermano: “L'inclusione, nel registro, di un novero assai rilevante – in termini quantitativi e qualitativi – di dati personali, anche di minorenni, esige tuttavia l'adozione di tutte le cautele idonee a evitare o, quantomeno, minimizzare, i rischi di esfiltrazione, trattamento illecito, anche solo alterazione dei dati stessi. A tal fine, sarebbe anzitutto necessario provvedere al perfezionamento della disciplina di settore, adottando segnatamente il "Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie", che avrebbe dovuto essere predisposto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 135 del 2012, alla quale si deve l'introduzione di tali forme innovative di rendicontazione dell'attività didattica e di comunicazione tra scuole e famiglie. In assenza di direttive specifiche, gli istituti scolastici hanno sinora provveduto ricorrendo a soluzioni tecnologiche, offerte da vari fornitori, non sempre caratterizzate da garanzie adeguate in termini di protezione dei dati personali e talora notevolmente vulnerabili.” Dunque è proprio Antonello Soro, Presidente del Garante della Privacydi dati appartenenti a minori e a docenti, quando le scolaresche utilizzano piattaforme online per sostenere le video lezioni.Quindi un’alternativa valida sarebbe quella di, che potrebbe essere implementato per far sì che si possano svolgere videolezioni sulla medesima piattaforma. Questo almeno: “In questo senso, il registro elettronico – fornito da soggetti già designati responsabili del trattamento – potrebbe rappresentare lo strumento elettivo mediante cui realizzare (almeno) una parte significativa dell'attività didattica, riducendo proporzionalmente il ricorso a piattaforme altre, che oltretutto non sempre si limitano all'erogazione di servizi funzionali all'attività formativa.” E infatti anche la preside della scuola media di Bari, almeno in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del MI.