Scuole chiuse per Covid: novità per Veneto e Calabria - gli aggiornamenti regione per regione

Calabria: le scuole riaprono

Veneto: scuole chiuse?

Trentino Alto Adige: dove sono chiuse le scuole?

Abruzzo: Dad al 100%?

Campania: le scuole sono aperte?

Emilia-Romagna: scuole chiuse

Friuli Venezia Giulia: qual è la situazione scuole?

Lazio: dove sono chiuse le scuole?

Liguria: Dad al 100%

Lombardia: scuole chiuse?

Marche: dove sono chiuse le scuole?

Piemonte: scuole chiuse

Puglia: le scuole sono chiuse?

Sicilia: dove sono state chiuse le scuole?

Toscana: chiudono le scuole?

Sardegna: scuole aperte al 100%?

Umbria: scuole chiuse

Il nuovonelle ultime settimane sta spaventando i governatori delle regioni, che in molti casi hanno deciso di firmareScopriamo insieme in quali regioni della nostra penisola le scuole sono state chiuse.Venerdì scorso il governatore della Calabria, Nino Spirlì, aveva emanato un’ordinanza che prevedevaTuttavia è di ieri la notizia, riportata da Ansa , che vede il. Dunque a partire da oggi gli studenti calabresi sono potuti tornare nelle loro classi.È di ieri la firma del presidente della regione Veneto, Luca Zaia, sull’ordinanza che prevedeper gli studenti a partiree per le classi delle. Il provvedimento ha dunque avuto effetto immediato, chiudendo le scuole già oggi e almeno, come scritto nell’ordinanza stessa.Nella provincia autonoma di Bolzano, l'ultima ordinanza prevede, mentre sono previste lezioni a distanza per le scuole medie e superiori. Solo nei comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria, Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines, San Leonardo in Passiria, Tirolo, Silandro, Parcines, Scena, Lagundo, Tubre e Glorenza, come riportato da OrizzonteScuola . Lo prevede la nuova ordinanza.In Abruzzo, come dall'ordinanza del 27 febbraio 2021 , e a decorrere dal 1° marzo 2021,sino a diverso provvedimento.La Campania, essendo attualmente in zona rossa, vede ladi scuole primarie e secondarie, inoltre, fino al 14 marzo 2021, come da ordinanza riportata su OrizzonteScuola , sono comunqueIl presidente della regione Emilia Romagna, Bonaccini, ha stabilito la zona rossa in tutta la regione e la conseguentecome riportato da Orizzontescuola Da lunedì 8 marzo fino al 20 marzo 2021 il Friuli ha disposto, tramite ordinanza riportata da Orizzontescuola , la disposizione vale per tutto il territorio regionale e riguarda le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale.Nel Lazio le scuole sono chiuse nel comune di Monterosi per due settimane a partire dall'8 marzo 2021. Istituti chiusi anche nei comuni della provincia di Frosinone, come riportato da Orizzontescuola , e nei comuni di Carpineto, Roccagorga e Colleferro.Dall'8 al 14 marzo 2021, come disposto dall'ultima ordinanza della regione Liguria,Mentre in Lombardia, secondo quanto riportato da Orizzontescuola , dal 5 marzo 2021 fino al 14 marzo 2021, si prevededelle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado e istituzioni formative professionali.e dunque le attività didattiche sono affidate alla Dad al 100%. Tuttavia il Presidente Acquaroli questa settimana ha annunciato, come riportato da Orizzontescuoa , con l'ultima ordinanza che “le province di Ancona e Macerata in zona rossa, e anche la Dad al 100% delle scuole di ogni ordine e grado e degli atenei, mentre quelle di Pesaro e Urbino, Fermo e Ascoli Piceno restano in zona arancione, con la Dad al 100% delle scuole medie, superiori e delle università, adottata con provvedimento regionale”.Come sarà l'esame di maturità 2021? Guarda il video e scoprilo!In Piemonte l'ultima ordinanza, riportata da Orizzontescuola , prevede che "a decorrere dal 7 marzo 2021, per le classi seconda e terza delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo Grado, per tutte le classi delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado".Anche in Pugliadall'ordinanza regionale, riportata da Orizzontescuola , che recita: "Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata".Non in tutta la Sicilia sono state chiuse le scuole, ma la Dad al 100% fino al 13 marzo 2021 è prevista nei comuni: Caccamo, San Cipirello e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo; Castell’Umberto, Cesarò, Fondachelli Fantina e San Teodoro, nel Messinese; Licodia Eubea e Santa Maria di Licodia, nel Catanese; Montedoro, Riesi e Villalba, in provincia di Caltanissetta, secondo quanto riportato da Orizzontescuola Da lunedì. È questa la decisione presa dal Ceps toscano, il Comitato per l’emergenza e la prevenzione scolastica, istituito dal presidente della Regione, Eugenio Giani, e riportata da Orizzontescuola La Sardegna, l'unica regione a essere attualmente in zona, zona a minor rischio contagi, ha ovviamente le scuole attualmente aperte e, anche se sull'isola si lavora per portare la possibilità di presenza al 100%.Secondoriportata da Orizzontescuola : "A decorrere dal 6 marzo 2021e fino al 21 marzo 2021 nel territorio dei comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. "