Maltempo e Covid, scuole chiuse: il punto regione per regione

Dall'inizio del weekend appena passato ilsi sta abbattendo sulla nostra Penisola, spesso provocando forti disagi, questo insieme all'aumentare delleche si stanno registrando in queste settimane in Italia ha spinto molte città a dover. Scopriamo la situazione aggiornata regione per regione.La regione Abruzzo è divisa tra ilche prepotentemente si sta abbattendo sul territorio, costringendo, come riportato da AbruzzoWeb , i sindaci dia chiudere le scuole di ogni ordine e grado a causa della neve e delle forti piogge nella giornata di oggi,. E la, istituita a partiree per inei comuni dia causa dell'elevato numero di contagi, come riporta l'ultima ordinanza regionale Il maltempo ha colpito anche la Basilicata, dovecon un'ordinanza ha comunicatonel capoluogo di regione, asili nido inclusi,. Inoltre segnaliamo anche che il nido comunale, le scuole dell’infanzia,saranno chiuse a causanel comune dida lunedì, come riportato dal QuotidianodelSud.it Maltempo anche in Calabria, dove i sindaci dihanno ordinato la chiusura di tutteper la giornata di oggia causa della copiosa neve, come riportato dal quotidiano calabrese lacnews24.it Caserta e la sua provincia da ieri si sono trovate totalmente bianche dalla neve, e proprio per questo, sono molti i comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole oggi 15 febbraio 2021 per maltempo e domani perché martedì grasso, a iniziare da Caserta e proseguendo con Casagiove, Castel Morrone, Caiazzo, Piana di Monte Verna, Castel Campagnano e Ruviano, come riportato da SkyTg24 Spostandoci poi in Lombardia troviamo diversi, alcuni legati anche all'arrivo delle nuove varianti del Covid-19, come a(MI), dove le scuole sono state chiuse a partire da oggi, 15 febbraio 2021, come da ordinanza comunale . Altri casi si sono stati identificati a Magnago, Ronco e Arcene, nel bresciano, dove si è deciso quindi di sospendere la didattica in presenza, come riportato da IlGiorno In Molise invece il sindaco diha disposto per oggiladelle scuole in via precauzionale a causa della forte nevicata delle ultime ore, come ha annunciato il comune con un post su twitter . Inoltre ricordiamo che nei territori comunali di Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi,predisposta dall'ultima ordinanza regionale , in seguito all'elevato numero di contagi.La neve è arrivata anche in Puglia, e con lei una nuova chiusura delle scuole il, come riportato da FoggiaToday . Ma le scuole non sono state chiuse solo nel foggiano, infatti da quanto riporta BariToday , i sindaci dihanno optato per la stessa ordinanza firmando lo stop alla didattica in presenza per il 15 febbraio.In diversi comuni ini sindaci hanno deciso, in via, data la neve arrivata in queste ore, di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, di preciso, come riportato da AgrigentoNotizie , nei territori diIl maltempo ha colpito anche la, dove nel livornese il sindaco diha deciso dioggi 15 febbraio per le condizioni meteo avverse, come riportato da Repubblica.it Vista la criticità della situazione pandemica che si sta svolgendo nella regione, la giunta regionale ha diramato un'ordinanza, come riportato sul sito Ansa.it , che prevede una proroga fino al 21 febbraio delle misure restrittive da "" che riguarderanno tutti i Comuni della provincia di