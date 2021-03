Un anno di Dad, tra luci e ombre: cosa ancora non va e come migliorarla

Didattica a distanza: cosa succede davvero nelle classi?

Dad, come migliorare? I consigli per grandi e piccoli

È passatoma, nella gestione della pandemia, per molti versi l'Italia sembra essere quasi al punto di partenza. Da questa considerazione non sfugge il mondo della scuola, che si sta preparando a una nuova chiusura generalizzata. La cosa, in teoria, non dovrebbe preoccupare., la protagonista indiscussa degli ultimi dodici mesi (inizialmente per tutti quanti, poi soprattutto per gli studenti più grandi).Il meccanismo ormai dovrebbe essere più che rodato. Ma le cose non stanno così.. Lo abbiamo scoperto chiedendo a 3mila alunni delle scuole superiori di fare un bilancio della propria esperienza. Un racconto che mostra delle luci ma anche parecchie ombre. Non la migliore delle premesse ora che dovranno riprendere confidenza con la Dad anche moltissimi bambini di scuole dell'infanzia e primarie, laddove le lezioni online hanno funzionato meno.Leggi anche:Cosa è andato storto? Potremmo dire che il freno al successo della Dad ha una doppia natura, mentale e strutturale. Sul primo aspetto il ruolo dei ragazzi è determinante: la scuola a distanza non è ancora percepita come una modalità di apprendimento vera e propria. Basta osservare il loro comportamento davanti lo schermo., ad esempio,, contravvenendo alle regole del galateo online nonché alle linee guida del Ministero.L’abbigliamento non è neanche la cosa peggiore, visto che, almeno una volta, hanno risposto presente all'appello del docente ma poi; per quasi 1 su 10, tra l'altro, questa è un'usanza frequente. A invogliarli un illusorio senso d'impunità: oltre 8 su 10 sono convinti che, quando lo hanno fatto, il professore di turno non si sia proprio accorto di nulla. E quasi nessuno ha avuto conseguenze disciplinari.Si diceva, però, del limite strutturale. A essere chiamata in ballo, qui, è la scarsa digitalizzazione di ampie fasce del nostro Paese. Sarebbe ingeneroso addossare tutte le 'colpe' agli studenti e alle loro famiglie. Ma il risultato non cambia: nonostante l'esperienza dell'ultimo anno,. Gli altri? Il 30% ha una connessione lenta, il 17% ha i giga limitati, il 12% ha problemi su entrambi i fronti.Parziale, invece, per quel che riguarda i dispositivi:(solo il 10% lo deve dividere con gli altri componenti della famiglia, appena il 3% non ne ha neanche uno in casa).Dove gli italiani se la sono cavata alla grande è sull'. La didattica a distanza, nella maggior parte dei casi, oggi non sembra impattare così negativamente sulle dinamiche famigliari:, infatti,(cameretta o studio) e(soggiorno, cucina, ecc.). Solamente poco più di 1 su 10 deve adattarsi giorno per giorno, col rischio di creare problemi allo smart working dei genitori, alla Dad di eventuali fratelli o semplicemente alla libertà di movimento degli altri componenti della famiglia.Ma la sfida non è ancora finita.. Nell'anno scolastico 2020/2021 sono stati quelli che sono andati di più in classe. Ora, però, i dati sul contagio li riporteranno indietro nel tempo. Per non ripetere gli errori del passato è necessario adottare una strategia vincente.di questi alunni? Lo abbiamo chiesto a(Dipendenze tecnologiche, GAP, cyberbullismo). Sono cose che in parte fanno tesoro dell'esperienza dei più grandi, che in molti casi già si applicano, ma che è sempre meglio ribadire. Ecco i consigli chiave.La sera primaper seguire la lezione, come si farebbe d’abitudine. Inoltre,, presentandosi sulla piattaforma all’ora stabilita per l’inizio., anche per i più piccoli,o in tenuta da casa.Quando si è su una piattaforma online: l’audio di chi sta parlando - specie se è l’insegnante - sarà più chiaro., affinché l’insegnante e gli alunni possano vedersi e cogliere stimoli visivi da tutti.Quando ci sono le condizioni,, dove possano seguire le lezioni come se fossero nello spazio-aula fisico.; così come quelli in cui sono presenti anche i genitori.Sarebbe molto utile, per insegnare ai ragazzi che lo spazio condiviso con gli altri, seppur online, ha delle regole; dei diritti e dei doveri., insomma. Perché, ad esempio, non trovare uno spazio anche nelle aule virtuali dove si chiede “Come stai? Come ti senti?”, ascoltando la narrazione delle emozioni di tutti.è tempo di un sano. Quindi niente computer, telefono o tablet con cui smanettare. Dopo essere stati seduti per ore durante le lezioni, si dovrebbe t. Farebbe bene anche all’umore.