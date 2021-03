Covid, l'alunno positivo non può seguire le lezioni in Dad: succede a Milano

Studente positivo al Covid? Non può frequentare a distanza

L’non si è ancora arrestata e ilcontinua ad essere una delle maggiori vittime delle indispensabiliper arginare la diffusione dei contagi. Se lasembrava essere una soluzione all’impossibilità di svolgere le lezioni frontali in presenza, al Liceo Marconi di Milano lanon potrà essere d'aiuto a chi contrae il virus.Ecco lache ha lasciato perplessi i genitori degli alunni dell'istituto milanese, come raccontato da Il Corriere della Sera. Sebbene la regionesia passata ade abbia tutti gli studenti a casa, chi è, anche se asintomatico,. È questa la decisione presa daldi Milano che ha spiazzato le famiglie degli studenti. In una circolare emessa il 4 marzo, prima quindi dell'entrata in vigore del nuovo Dpcm, si precisano le modalità della richiesta di attivazione della, spiegando questa è concessa solo allo studente che “si trovi sottoposto ad un provvedimento di isolamento fiduciario in quanto “” di caso positivo al Covid”. Ciò implicherebbe che “nel caso di positività al Covid19,”. Come anticipato, tale decisione ha messo non poco in apprensione le famiglie degli studenti. Ecco il testo integrale "Si ricorda che lo studente può richiedere l’attivazione della Didattica Digitale Integrata solo nel caso in cui si trovi sottoposto ad un provvedimento di isolamento fiduciario in quanto “contatto stretto” dicaso positivo al Covid.In questo caso il genitore/tutore, o lo studente se maggiorenne, è tenuto a compilare e inoltrare allascuola gli appositi moduli presenti sul sito nell’area Covid19: “Comunicazione di isolamento fiduciario”e “Modulo richiesta DAD”.Nel caso invece di positività al Covid19, lo studente anche asintomatico risulta assente per malattia enon può pertanto collegarsi alle lezioni".Guarda il video con