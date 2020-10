Covid, coprifuoco e chiusure scuole: le decisioni regione per regione - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Puglia: per terze, quarte e quinte superiori didattica a distanza

Sardegna, isola chiusa 15 giorni

Coprifuoco da Covid in Lombardia

La Regione Campania verso il coprifuoco come la Lombardia

Nuovo coprifuoco nel Lazio

Nuova ordinanza anche in Liguria

Piemonte: dad e chiusura centri commerciali

Toscana: invito a non uscire la sera

In Calabria aumentano le zone rosse

No al coprifuoco in Veneto

Anche l'Emilia-Romagna senza coprifuoco

In queste difficili settimane,, molte regioni in cuistanno emanando provvedimenti ancora più stringenti. Tra le varie misure che sono state introdotte in queste oreè quello che maggiormente potrebbe scongiurare ciò che non vorrebbe attuare Conte:Scopriamo quindi come stanno agendo le singole regioni.Sospese le, dal 26 ottobre al 13 novembre. Lo ha deciso laal termine di un nuovo incontro del Tavolo tecnico su scuola e trasporti. La situazione su: per questo è stato stabilito di applicare la didattica a distanza per le tre ultime classi delle scuole superiori.“Come leggerete dai bollettini i contagi Covid continuano ad aumentare, non solo in Puglia, ma in Italia e all’estero. Abbiamo avviato l’ulteriore rafforzamento della struttura ospedaliera, ma servono anche provvedimenti per tenere più bassi i numeri del contagio” ha spiegato Emiliano. “Tenere a casa 120mila pugliesi in questo momento significa anche abbassare e rallentare il numero dei contagi”. La Regione raccomanda anche il ricorso alloper tutti i lavori non essenziali, in particolare per decongestionare i mezzi di trasporto. Lo riporta Ansa.it La nuova ordinanza è attesa tra domani e sabato: Christian Solinas, presidente della regione Sardegna, è pronto a chiudere l’Isola per quindici giorni. La formula è chiamata “stop&go”, in pratica per due settimane i sardi dovranno stare a casa e le attività commerciali saranno ridotte al minimo, questa è l’ipotesi più probabile. Infatti, stando a quanto riporta l’ Ansa , le ipotesi di blocco erano due: un lockdown vero e proprio, come quello di marzo, o un coprifuoco, come si sta applicando già in alcune regioni d’Italia. Ma pare che il Comitato scientifico abbia suggerito al presidente di adottare la misura più rigorosa, quindi saranno ammesse le uscite solo per ragioni di lavoro e di salute e ci sarà anche la chiusura di porti e aeroporti.Come riportato da ‘Repubblica.it’ ieri è stata emanata l'ordinanza che prevede ilSaranno consentiti gli spostamenti per motivi lavorativi o dovuti a situazioni di necessità o urgenza, o per motivi di salute. Tali spostamenti dovranno esserePer chi non rispetterà il coprifuoco, al momento validosono previsteInoltre, unarrivato nelle scorse ore, e riportato dal Corriere della Sera , riguardanteprevede che"devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe".Misura, dove il presidente De Luca. E quindi, come riportato dal Fattoquotidiano.it “Il blocco di tutte le attività e della mobilità alle 23.00 da questo fine settimana in poi”. Ma la Regione Campania non si ferma al solo coprifuoco, infattiche saranno comprese nell’ordinanza, attesa nelle prossime ore e attualmente allo studio delle autorità competenti,“la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati – previa autocertificazione – da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali”.Oggi è arrivata, firmata dal Presidente Zingaretti:nella regione non ci si potrà spostare tranne che per comprovate esigenze giustificate da un’autocertificazione, questo quanto riportato nella serata di ieri dal Corriere della Sera . L’ordinanza. Dunque il Lazio si allinea a Lombardia e Campania e inserisce nuove regole per tenere sotto controllo le uscite notturne. Ma non si ferma qui: infatti la stretta è stata adottata anche in tema. A partire, ad esclusione del primo anno di corso,. Perla percentuale di ragazzi che dovranno, e anche in questo caso l'unica eccezione varrà per leSe per Lombardia e Campania si parla di, non è così, o non ancora, nelle altre regioni. Tuttavia. Non un coprifuoco regionale ma dedicato a zone precise: dalle 21.00 alle 6.00 del mattino nelle zone di Genova più colpite dal Coronavirus sarà vietato girare. Questo quanto emerge, che, come riportato da Rainews , ha dichiarato: "Dalle 21.00 alle 6.00 del mattino il centro storico e i quartieri di Sampierdarena e Certosa saranno chiusi al pubblico, si potrà cioè circolare soltanto se si va in uno specifico esercizio commerciale, un ristorante o un bar, oppure a casa propria."Inoltre è statanella quale impone a, dal secondo anno fino all'ultimo, di dover, a partire, nel, come riportato dal Secolo XIX Altra strategia quella adottata dalla Regione, che prevede ulteriori restrizioni:ad esclusione dei settori alimentare e farmaceutico. Queste le novità delle due ordinanze,, firmate ieri sera, come riportato proprio, dal presidente della Regione, Alberto, al termine di una lunga giornata di confronto con le Prefetture, i sindaci, i presidenti di Provincia, il mondo della scuola e le organizzazioni di categoria. Si partirà dunqueper una quota non inferiore al 50%, nelle classi della secondaria di secondo grado, mentre. Inoltre è atteso anche ada parte della sindaca Chiara Appendino,In Toscana: “Oggi abbiamo tenuto il Comitato metropolitano con la Prefetta e i 42 sindaci della Metrocittà di Firenze. Abbiamo stabilito i criteri, condivideremo con Asl e prefettura gli interventi, domani avremo il Cosp e porterò una lista di aree dove poter vietare la sosta delle persone per evitare gli assembramenti: saranno aree nel centro storico, anche molto famose, tipiche della movida, come piazza della Repubblica, piazza Strozzi e S.Ambrogio. Ci sarà divieto di stazionamento”. Dunquema. Ha poi aggiunto parlato di, come riportato dalla Nazione.it sottolineando che: “Nelle scuole abbiamo trovato un accordo con la Fondazione Cr Firenze e direzione sanità della Regione Toscana per applicare test salivari a tutti i 33mila ragazzi e studenti della città di Firenze, dalla scuola materna fino alla media”.Notizie diverse arrivano invece dalle Regione Calabria,per la prevenzione dell’emergenza da Covid-19, come riportato dall'agenzia Dire.it . Infatti, dal 16 ottobre ad oggi i provvedimenti di contenimento del virus riguardano i Comuni di:, individuate come zone rosse da tenere sotto. Inoltre nella serata dinel corso di una diretta Facebook dal suo profilo ha riportatoinsieme ai colleghi delle città metropolitane italiane e ha quindi dichiarato che: "Noi sindaci abbiamo preso una posizione chiara, affinché non si scarichi su di noi la responsabilità di individuare le piazze da chiudere dopo le 21. Da venerdì comunicherò quali piazze e strade saranno chiuse, ma prima di emettere l’ordinanza sentirò Asp e associazioni – ha ribadito il primo cittadino – Non abbiamo le risorse di polizia locale e metropolitana per far rispettare questa ordinanza e non è compito nostro. Alla Lamorgese abbiamo chiesto la garanzia e il rispetto dell’ordinanza, fondi per gli steward e fondi per assunzioni a tempo determinato per agenti di polizia locale. Dal 23 ottobre saranno resi noti le vie e le piazze che saranno chiuse. Ci auguriamo che queste misure siano sufficienti per evitare un nuovo lockdown." Dunque si attende anche perun'“Oggi in Veneto all'orizzonte non c'è nessun pensiero di lockdown o di coprifuoco”, queste le parole riportate dal Messaggero.it , Manuela Lanzarin. Anche secondo il Presidente della Regione,Nonostante ciò sono stati definitiper la gestione dell'emergenza Covid nelle terapie intensive, in base alle quali la giunta regionale dovrà rimodulare l'attività dei propri ospedali:per contrastare il virus illustrato ieri proprio dal presidente Zaia assieme ai tecnici di Azienda Zero.Ma se Zaia non è intenzionato a chiudere il Veneto, di diverso avviso è il Primo Cittadino di, che ha iniziato a inserire delle. Infatti, come riportato dal Corriere della Sera , il sindaco di Padova,dopo una riunione con il prefetto Renato Franceschelli e i vertici delle forze dell’ordine,, vieterà il consumo di bevande alcoliche e non,, fatta soltanto eccezione per chiStesse norme potrebbero essere messe in atto anche a, dove si attende in queste ore l'ordinanza del sindaco.Non ci sarà il coprifuoco: questo quando annunciato, che ha ribadito che, la Regione. Inoltre, proprio da ieriper ricercare anticorpi al coronavirus per i ragazzi fino ai 18 anni e le loro famiglie ma anche per tutti gli studenti universitari. Dunque