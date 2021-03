Illegittimo numero chiuso a Psicologia: lo stabilisce il Tar

Numero chiuso a Psicologia ritenuto illegittimo: il Tar accoglie il ricorso

Udu contro il sistema del numero chiuso: è una “lesione del diritto allo studio”

Ilha accolto il ricorso presentato dall’) in cui si è contestatopresso l’Il Giudice Amministrativo, come riportato in un comunicato UDU, ha disposto quindi l’immatricolazione di tutti i ricorrenti.Guarda anche:, commenta con soddisfazione la buona riuscita dell’azione legale, sottolineando come un ricorso di questo tipo fosse necessario per contrastareper quel che riguarda l’accesso al Corso di laurea in Psicologia, soprattutto in un momento emergenziale come questo: “Ancora una volta decine di aspiranti psicologi rischiavano di non poter accedere al suddetto corso di Laurea. A causa della scelta di perseverare, nonostante le difficoltà nello svolgimento dei test, dovute alla, nell’istituzione delin un corso di laurea in cui più volte è stata sollevata e confermata in sede di giudizio, in quanto”.Dello stesso parere si mostra anche l’, il promotore del ricorso al Tar della Campania, che ha sottolineato l’impedimento al diritto allo studio che il numero chiuso rappresenta: “Laancora una volta è dovuta intervenire per”.Il legale aggiunge poi che questa vittoria rappresenta solo un primo passo poiché con il tempo è opportuno chesi mostrino favorevoli all’per assecondare un “” che, proprio in un periodo emergenziale come questo dovrebbe essere garantito a tutti: “Ad oggi, oltretutto, per il periodo emergenziale le lezioni si tengono on line, e viste le gravi difficoltà vissute dai giovani studenti è più che necessario aprire l’accesso alle Università per rilanciare il nostro Paese”.Insomma il successo di questo ricorso rappresenta solo un piccolo traguardo,ma che con il tempo vuole coinvolgere anche le altre Università italiane: “Siamo davanti all’ennesima dimostrazione cheoltre che al futuro di tantissimi studenti e studentesse e. Lo chiediamo nell’interesse degli studenti”.Guarda il video che mostra