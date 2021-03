Scuole chiuse per Covid, nuove chiusure in Puglia e Sicilia: la situazione regione per regione

Puglia: in arrivo nuove misure restrittive?

L’innalzamento dei contagi in questi ultimi giorni sta preoccupando governo e governatori regionali a tal punto da spingere questi ultimi ad adottare misure, arrivando anche a. Scopriamo qual è la situazione regione per regione.In Puglia a Bari e Taranto, a causa del superamento della soglia dei 250 contagi ogni 100.000 abitanti, sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado attraverso un'ordinanza del Presidente della Regione Emiliano nella serata di ieri, descrivendo lo stato epidemiologico della regione, e ha auspicato anche la chiusura di tutte le scuole tramite queste parole, pubblicate sul sito della regione Puglia : “Quindi credo che ci siano le premesse per l'adozione da parte del governo di un passaggio in zona di rischio più elevata, con misure più stringenti per le province di Bari e di Taranto rispetto al resto della Puglia, che comunque è in generale peggioramento, con relativa chiusura della didattica in presenza in tutte le scuole ovunque siano rilevati superamenti dei parametri previsti dall'ultimo dpcm del governo, come stiamo già facendo oggi con ordinanza per le province di Bari e Taranto, e in altre se si dovessero verificare superamenti nelle prossime settimane”.La Sicilia è zona gialla ma con delle eccezioni. Per i Comuni Siciliani di Altavilla Milicia, Montedoro, Portopalo di Capo Passero, Raffadali e San Mauro Castelverde, come decretato dall’ultima ordinanza regionale . La stessa ordinanza decreta anche chein presenza e si attiva la Dad al 100% nei comuni di Acate, Alessandria della Rocca, Altavilla Milicia, Caltabellotta, Camastra, Castell’Umberto, Cesarò, Delia, Isola delle Femmine, Milena, Montedoro, Mussomeli, Portopalo di Capo Passero, Raffadali, Riesi, San Mauro Castelverde, San Teodoro, Sant’Alessio Siculo, Serradifalco, Torretta, Vallelunga Pratameno, Villalba, Villabate e Ventimiglia in Sicilia.Nella provincia autonoma di Bolzano, l'ultima ordinanza prevede, mentre sono previste lezioni a distanza per le scuole medie e superiori. Solo nei comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria, Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines, San Leonardo in Passiria, Tirolo, Silandro, Parcines, Scena, Lagundo, Tubre e Glorenza, come riportato da OrizzonteScuola . Lo prevede la nuova ordinanza.In Abruzzo, come dall'ordinanza del 27 febbraio 2021 , e a decorrere dal 1° marzo 2021,sino a diverso provvedimento, o almenoIn Basilicata vige il massimo grado di allerta, la, e dunque su tutto il territorio regionale le lezioni in presenza sono sospese.Venerdì scorso il governatore della Calabria, Nino Spirlì, aveva emanato un’ordinanza che prevedeva. Tuttavia è di ieri la notizia, riportata da Ansa , che vede il. Dunque a partire da ieri gli studenti calabresi sono potuti tornare nelle loro classi.La Campania, essendo, vede la Dad al 100% per tutti i ragazzi di scuole primarie e secondarie.Sono aperte al 50% le scuole in Emilia Romagna, come da indicazioni regionali pubblicate sul sito della Regione , fatta eccezione per i comuni, che come specificato dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna vedono tutte le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado in Dad al 100%: Città metropolitana di Bologna, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Modena, Provincia di Ravenna, Provincia di Reggio Emilia (dove però la scuola dell'infanzia è l'unica tra queste province a poter svolgere la didattica in presenza) e la Provincia di Rimini.Da lunedì 8 marzo fino al 20 marzo 2021 il Friuli ha disposto, tramite ordinanza riportata da Orizzontescuola , la disposizione vale per tutto il territorio regionale e riguarda le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale.Nel Lazio le scuole sono chiuse nel comune di Monterosi per due settimane a partire dall'8 marzo 2021. Istituti chiusi anche nei comuni della provincia di Frosinone, come riportato da Orizzontescuola , e nei comuni di Carpineto, Roccagorga e Colleferro.Dall'8 al 14 marzo 2021, come disposto dall'ultima ordinanza della regione Liguria,Mentre in Lombardia, secondo quanto riportato da Orizzontescuola , dal 5 marzo 2021 fino al 14 marzo 2021, si prevededelle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado e istituzioni formative professionali.e dunque le attività didattiche sono affidate alla Dad al 100%. Tuttavia il Presidente Acquaroli questa settimana ha annunciato, come riportato da Orizzontescuola , con l'ultima ordinanza che “le province di Ancona e Macerata in zona rossa, e anche la Dad al 100% delle scuole di ogni ordine e grado e degli atenei, mentre quelle di Pesaro e Urbino, Fermo e Ascoli Piceno restano in zona arancione, con la Dad al 100% delle scuole medie, superiori e delle università, adottata con provvedimento regionale”.In Piemonte l'ultima ordinanza, riportata da Orizzontescuola , prevede che "a decorrere dal 7 marzo 2021 (e fino al 20 marzo 2021), per le classi seconda e terza delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo Grado, per tutte le classi delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado". Inoltre, sempre secondo quanto riportato da Orizzontescuola La Sardegna, l'unica regione a essere attualmente in zona, zona a minor rischio contagi, ha ovviamente le scuole attualmente aperte e, anche se sull'isola si lavora per portare la possibilità di presenza al 100%.Da lunedì. È questa la decisione presa dal Ceps toscano, il Comitato per l’emergenza e la prevenzione scolastica, istituito dal presidente della Regione, Eugenio Giani, e riportata da Orizzontescuola Secondoriportata da Orizzontescuola : "A decorrere dal 6 marzo 2021e fino al 21 marzo 2021 nel territorio dei comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. "È di ieri la firma del presidente della regione Veneto, Luca Zaia, sull’ordinanza che prevedeper gli studenti a partiree per le classi delle. Il provvedimento ha dunque avuto effetto immediato, chiudendo le scuole già oggi e almeno, come scritto nell’ordinanza stessa.La Valle d'Aosta è attualmente zona gialla e dunque segue le