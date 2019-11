Scuole chiuse per Allerta Meteo 6 novembre, lista e aggiornamenti

Scuole chiuse 6 novembre: lista in aggiornamento

Ultimo aggiornamento 5 novembre ore 17:30

Campania Allerta meteo, è ufficiale: a Napoli scuole chiuse anche il 6 novembre. Il sindaco di Napoli ha appena firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole anche per domani.

Scuole chiuse il 6 novembre 2019 a Castellammare, Santa Maria la Carità e Gragnano. La nota del sindaco di Castellammare, Cimino:"A causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia, compresi gli asili nido, resteranno chiuse anche mercoledì 6 novembre . Una decisione assunta a scopo precauzionale per tutelare la pubblica e privata incolumità e per prevenire le condizioni di pericolo soprattutto per gli studenti, dal momento che dal bollettino previsionale della Regione Campania emerge un rischio idrogeologico diffuso per i prossimi giorni, con forti raffiche e precipitazioni di forte intensità a carattere di rovescio e temporale. Alla popolazione si chiede nuovamente di limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari".

Scuole chiuse il 6 novembre anche a Vairano Patenora,San Felice a Cancello, Teano, Presenzano, Mignano Monte Lungo e Marzano Appio, in provincia di Caserta.

Anche a Angri, Castel San Giorgio, Siano, Roccapiemonte e Nocera Superiore e Scafati, in provincia di Salerno, scuole chiuse il 6 novembre.

Il Sindaco ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per anche a Cava de' Tirreni per la giornata di domani mercoledì 6 novembre.



L’ondata di maltempo sull'Italia continua, e continua anche l'allerta meteo, con alcuni comuni che hanno deciso diIn questi giorni le regioni più colpite da temporali e piovaschi, tanto da decidere di tenere le scuole chiuse, sono state la Liguria e la Campania. Ma la situazione non è ancora del tutto rientrata. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramatofino alle 12:00 del 6 novembre, per cui alcuni comuni hanno deciso. Per la Liguria, altra regione interessata dal maltempo, attendiamo il bollettino della previsione civile per mercoledì 6 novembre.Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su comuni e regioni in cuiGuarda anche: