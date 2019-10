Scuole chiuse 15 ottobre per allerta meteo: lista dei comuni

Scuole chiuse 15 ottobre 2019 per allerta meteo: i comuni interessati

L’autunno è da poco arrivato ed è già stata dichiarata l'da parte dell’, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure.L'che in queste ore sta per abbattersi sulla regione italiana, ad eccezione del versante di ponente, è previstaPer evitare dunque eventuali rischi e pericoli,Guarda anche:Per ora la lista delle cittadine liguri in cui è sospesa l’attività didattica e quindi la chiusura delle scuole a causa dell’allerta meteo arancione interessa i seguenti comuni liguri:Arenzano, Rossiglione, Tiglieto, Campo Ligure, Masone, Montoggio, Casella, Valbrevenna, Mignanego, Campomorone e Ceranesi, Savona, Vado Ligure, Albissola Marina, Varazze, Celle Ligure, Albisola superiore, Bergeggi, Sassello, Quiliano. Scuole chiuse in tutto il Levante, comprese Val d'Aveto e Val Fontanabuona. Anche Chiavari si è allineata alla chiusura generalizzata delle scuole, nonostante il regolamento di protezione civile lo preveda, con allerta arancione, per i soli istituti in aree a rischio. Scuole chiuse anche nelle Cinque Terre e nelle zone limitrofe: in particolare a Riomaggiore, Levanto, Deiva Marina, Vernazza, Monterosso, Framura, Bonassola.A Savignone scuole aperte ma senza servizio scuolabus, Ad Albissola Marina annullato il mercato settimanale.A Leivi e Carasco le scuole rimarranno aperte così come i supermercati (chiusi invece parchi pubblici e cimiteri). Il sindaco di Carasco Massimo Casaretto ha giustificato la decisione spiegando che, sui bacini grandi in cui rientra l'Entella, l'allerta emanata dall'Arpal è gialla e non arancione (dalle 22 di lunedì alle 15 di martedì).Il Comune di Cogorno non ha emanato nessun provvedimento specifico per questa allerta.La lista potrebbe allungarsi, aspettiamo altri aggiornamenti.