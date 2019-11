Scuole chiuse per Allerta Meteo 5 novembre, lista e aggiornamenti

Scuole chiuse 5 novembre: lista in aggiornamento

Ultimo aggiornamento 4 novembre ore 18:20

Campania Nel comune di Benevento le scuole resteranno chiuse il 5 novembre. Ad annunciarlo, lo stesso sindaco Clemente Mastella, con un post su Facebook: "Domani, per allerta arancione diramata dalla protezione civile, scuole chiuse. Il rischio vento e pioggia forte mi porta a questa decisione. Seguiremo, con l’assessore ed i tecnici, l’evolversi del tempo e, domani, darò altre indicazioni. Se persiste l’arancione, chiuderò anche dopodomani. La sicurezza viene prima di tutto. Agli studenti dico, però, leggete e studiate. Non sciupate la vostra intelligenza. Fatemi questa promessa, dai più piccoli ai più grandi."

Ad Angri scuole di ogni ordine e grado chiuse il 5 e il 6 novembre per l'allerta meteo arancione.

Anche a Pagani il sindaco ha deciso di chiudere le scuole il 5 novembre.

A Cava de' Tirreni Scuole chiuse il 5 novembre. Così il sindaco: "A seguito dell'allerta meteo codice arancione, diramato dalla Sala Operativa Regionale, (SORU), a partire dalle ore 12 di domani 5 novembre e per le successive 24 ore, il Sindaco Vincenzo Servalli, all'esito della riunione del Centro Operativo Comunale, ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani martedì 5 novembre."



L’ondata di maltempo sull'Italia continua, e continua anche l'allerta meteo, con alcuni comuni che hanno deciso diIn questi giorni le regioni più colpite da temporali e piovaschi, tanto da decidere di tenere le scuole chiuse, sono state la Liguria e la Campania. Ma la situazione non è ancora del tutto rientrata. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramatoa partire dalle 12:00 di domani, 5 novembre, e per le successive 24 ore. Per la Liguria, invece ARPAL ha emanato l'allerta gialla per piogge diffuse lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla.Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su comuni e regioni in cuiGuarda anche: