Scuole chiuse per Allerta Meteo 19 novembre, lista e aggiornamenti

La Protezione civile della Regione Liguria segnala allerta meteo gialla e arancione dalle 21 di questa sera fino alle 15:00 di domani per le zone centrali della Liguria, la Valle Stura, l'entroterra di Savona fino alla Val Bormida.

segnala allerta meteo gialla nelle zone A, B, M e F. Allerta arancione di tipo idro-geologico nelle zone G (Belbo e Bormida, CN) e H (Scrivia, AL). Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta rossa per rischio idraulico il 19 novembre in Emilia Romagna , nella Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese. Allerta arancione di tipo idraulico , sempre in Emilia Romagna , nelle seguenti zone: Bacini emiliani centrali, Pianura emiliana centrale, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali. Allerta arancione per rischio idrogeologico , invece, nei Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali.

Scuole chiuse 19 novembre: lista in aggiornamento

Ultimo aggiornamento 18 novembre ore 18:10

Liguria

A Varazze, Bergeggi, Cosseria, Ceranesi, Celle Ligure, Arenzano, Avegno, Camogli, Albissola Marina, Albisola superiore, Savona e Vado Ligure scuole chiuse il 19 novembre (fonte: IlSecolo XIX, SavonaNews, Ivg.it).

Chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado della Valle Stura: la decisione è arrivata dai comuni di Rossiglione, Campo Ligure e Masone e Tiglieto (fonte Genova24.it)



Piemonte

Allerta meteo idrogeologica arancione e gialla per quanto riguarda la neve per buona parte della Provincia di Alessandria. Saranno chiuse il 19 novembre le scuole in questi comuni: Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Gavi, Stazzano, Cassano Spinola, San Cristoforo, Capriata d’Orba, Tassarolo, Rocchetta Ligure e Vignole Borbera. Si sono poi aggiunte: Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Pasturana, Viguzzolo, Basaluzzo e Fresonara. Scuole chiuse anche a Ovada e nell’Ovadese a Tagliolo, Mornese, Capriata, Silvano e Castelletto d’Orba. Nel tortonese niente lezioni a Tortona, Viguzzolo, Villaromagnano, Villalvernia, Garbagna, Carbonara, Sarezzano, San Sebastiano Curone, Gremiasco. Casalnoceto e Volpedo.(fonte: LaStampa.it).



Lazio Scuole chiuse il 19 novembre a Pescia Romana: l'ondata di maltempo che ha colpito la zona lo scorso week-end avrebbe danneggiato l'impianto di riscaldamento della scuola, al momento fuori uso. Da qui la decisione di lasciare gli studenti a casa (fonte: ViterboNews24.it).



