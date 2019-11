Scuole chiuse per Allerta Meteo 13 novembre, lista e aggiornamenti

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo per vento forte, mare agitato e temporali fino alle 18 di domani su tutto il territorio, di criticità gialla.

Scuole chiuse 13 novembre: lista in aggiornamento

Ultimo aggiornamento 12 novembre ore 18:17

Campania

In Campania saranno chiuse le scuole il 13 novembre a San Giorgio in Cremano, Portici Ercolano Torre del Greco San Sebastiano al Vesuvio Cercola Massa di Somma Somma Vesuviana Volla Pollena Trocchia e Sant'Anastasia. Ad annunciarlo il sindaco di San Giorgio in Cremano con un post Facebook: "In queste ore - spiega il sindaco - abbiamo verificato il bollettino della Regione Campania e le previsioni dell'Aeronautica Militare verificando che domani nell'aria Vesuviana ci saranno forti venti che potrebbero arrivare fino ai 72 km/h.

Pertanto insieme ai sindaci di Portici Ercolano Torre del Greco San Sebastiano al Vesuvio Cercola Massa di Somma Somma Vesuviana Volla Pollena Trocchia e Sant'Anastasia abbiamo deciso all'unanimità di chiudere gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nella giornata di mercoledì 13 novembre. La chiusura delle scuole è un atto importante che ovviamente crea difficoltà a molti concittadini oltre la diminuzione di spazi di cultura per i giovani e quindi viene preso in considerazione solo quando realmente le previsioni si presentano pericolose. Il forte vento nelle nostre zone assurge a reale problema che in questo caso abbiamo ritenuto la base per decretare la chiusura delle scuole".



Basilicata

Come riportato dalla testata https://www.emmenews.com/, rimarranno chiuse anche mercoledì 13 novembre le scuole di Scanzano Jonico e Policoro.



Non ci sono ancora conferme della chiusura delle scuole a Napoli il 13 novembre: sono ancora in corso valutazioni tecniche, nonostante sia circolata la notizia su alcune fonti. Per adesso non è ancora stata stabilita questa misura.



Puglia

Scuole chiuse anche a Mesagne (Brindisi) domani 13 novembre. Ad annunciarlo il sindaco Toni Matarelli su Facebook: "DOMANI SCUOLE CHIUSE: Allerta meteo GIALLA per il rischio pioggia, allerta meteo ARANCIONE per vento forte: alla luce di tali ultimi aggiornamenti, mi appresto a firmare l' ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, mercoledì 13 novembre. L'allerta meteo è prevista dalle ore 20 di oggi, martedì 12 novembre, e per le successive 24 ore (quindi fino alle ore 20 di domani, 13 novembre)".



Veneto A Venezia saranno chiuse mercoledì 13 novembre gli asili nido e le scuole dell'infanzia.



