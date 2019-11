Scuole chiuse per Allerta Meteo 12 novembre, lista e aggiornamenti

La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato un avviso di allerta meteo con criticità rossa nelle zone 4,5,6,7,8 e arancione nelle zone 1,2,3 per domani 12 novembre, per cui molti comuni hanno deciso di mantenere le scuole chiuse anche domani .

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di criticità gialla per vento forte, mare agitato e temporali a partire dalle 22 di oggi e fino alle 22 di domani sull'intero territorio regionale.

In Basilicata la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo di criticità gialla(zona A1), arancione (zone A2, B, C, D) e rossa (E1, E2) per domani 12 novembre.

Anche in Toscana allerta meteo gialla per le zone costiere e le isole.

In Puglia la protezione civile ha diramato l'allerta meteo arancione in alcune zone della regione.

Anche in Sicilia l'allerta meteo nella regione sarà di criticità arancione e rossa in alcune zone.



Scuole chiuse 12 novembre: lista in aggiornamento

Calabria

Per adesso hanno dato disposizione di chiudere le scuole i sindaci di Badolato (Catanzaro), Crosia (Cosenza), Sinopoli (Reggio Calabria), Cinquefrondi (Reggio Calabria), Roccella Jonica (Reggio Calabria).

Scuole chiuse il 12 novembre anche a Catanzaro.

IL vice sindaco Benedetto Proto, in considerazione della allerta rossa emanata dalla Protezione Civile Regionale, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani 12 novembre 2019 anche a Crotone.

Il Sindaco del Comune di Cirò, Francesco Paletta, ha emesso un’ordinanza per chiusura scuole di ogni ordine e grado per domani 12 novembre.

Il sindaco Filomena Greco del Comune di Cariati, in considerazione della allerta livello rosso emanata dalla Protezione Civile Regionale, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per oggi e tutta la giornata di domani 12 novembre 2019.

Il sindaco Ernesto Alecci, ha disposto per domani, martedì 12 Novembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Soverato.

Anche a Reggio Calabria le scuole resteranno chiuse. Lo ha annunciato il sindaco Falcomatà con un post Facebook: "“Cari ragazzi, ho appena firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole a causa dell’allerta meteo rossa diramata dalla protezione civile. So che siete molto dispiaciuti di questo :)

Adesso torno a lavorare per provare a fare riaprire le discariche regionali perché sono chiuse (come si può ben vedere) da una settimana”.

Scuole chiuse anche a: Polistena (Reggio Calabria), Sant’Eufemia d’Aspromonte (Reggio Calabria), Melicuccà (Reggio Calabria), Locri (Reggio Calabria), Bovalino (Reggio Calabria), Gioia Tauro (Reggio Calabria), Rosarno (Reggio Calabria), Motta San Giovanni (Reggio Calabria), Melicucco (Reggio Calabria), Bagnara Calabra (Reggio Calabria), Lamezia Terme (Catanzaro), Badolato (Catanzaro), Sellia Marina (Catanzaro), Corigliano (Cosenza), Rossano (Cosenza).



Puglia

Il sindaco di Taranto ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole per domani 12 novembre.

Chiuse anche le scuole a Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne, Gravina in Puglia, Taranto, Statte, Laterza, Castellaneta, Palagiano, Palagianello, Maruggio, Mottola, Massafra, Ginosa, Martina Franca, Grottaglie, Manduria, Sava, San Giorgio Jonico, Crispiano, Pulsano, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe, Leporano, Carosino, Monteiasi, Fragagnano, Torricella, Montemesola, Faggiano, Roccaforzata, Monteparano e Avetrana il 12 novembre



Sicilia

Scuole chiuse a Montelepre il 12 novembre, in provincia di Palermo: “A causa delle cattive condizioni meteorologiche e l’allerta arancione esteso a tutta la Sicilia ho emesso ordinanza di chiusura delle scuole.”

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha dichiarato che "Causa maltempo le scuole di ogni ordine e grado domani rimarranno chiuse".

Chiuse anche le scuole dei comuni della provincia di Catania, Siracusa e Ragusa.



Lazio Anzio (Roma)





L'ondata di maltempo sull'Italia, dopo una piccola tregua, continua a portare disagi in diverse regioni. Continua così anche l'allerta meteo, con alcuni comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse. In questi giorni le regioni più colpite da temporali e piovaschi, tanto da decidere di tenere le scuole chiuse, sono state quelle del sud Italia. Ma la situazione non è ancora rientrata.