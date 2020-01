Scuola di Roma accusata di classismo: è bufera

A ogni sede il suo "ceto"

La Ministra Azzolina interviene

La scuola dovrebbe sempre operare per favorire l'inclusione. Descrivere e pubblicare la propria popolazione scolastica per censo non ha senso. Mi auguro che l'istituto romano di cui ci racconta oggi @leggoit possa dare motivate ragioni di questa scelta. Che comunque non condivido pic.twitter.com/39SDWhZ1l3 — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) January 15, 2020

L’Istituto Comprensivo di via Trionfale di Roma, come riportato da Leggo.it , è entrato a gamba tesa nel dibattito pubblico delle ultime ore; il motivo? L’degli alunni che frequentano i tre plessi della scuola prima e secondaria di primo grado; o meglio, di aver messo in luce come nei diversi plessi ci fossetra le famiglie dei ragazzi.Ma non solo.Nel sito web ufficiale dell’Istituto Comprensivo via Trionfale, nella sezione dedicata alla, vi era scritto che le sedi si differenziavano anchedi appartenenza degli studenti. Il passaggio incriminato, cancellato dal sito subito dopo la nascita delle polemiche, era il seguente: “La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono alunni, mentre il Plesso di via Assarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario, accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta, tra gli iscritti, il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana - si leggeva fino a qualche ora fa sul sito - mentre il plesso di via Vallombrosa, sulla via Cortina d'Ampezzo, accoglie prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell'alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori”. Da qui è nata l’ira di famiglie e istituzioni.A intervenire sulla questione è stata persino la, che in un tweet ha invitato la scuola adi tali distinzioni.