Scadenza iscrizioni scuola superiore: quando chiudono?

Quando chiudono le iscrizioni online alla scuola superiore?

Scadenze dopo l’inoltro della domanda di iscrizione alla scuola superiore

Quali sono le? Come prima cosa per accedere al servizio iscrizioni è necessario registrarsi per ottenere un codice utente e una password. Dopo questo procedimento si potrà accedere all’iscrizione vera e propria procedendo con lascelte qualora la scuola preferita non potesse accogliere l’iscrizione.Vediamo nel dettaglio come ottenere lee come procedere per effettuare l’iscrizione alla scuola superiore online ma, soprattutto, le varie scadenze da rispettare.Vediamo le varie date di scadenza relativamente la registrazione e l’iscrizione alla scuola superiore per il prossimo anno scolastico. Partiamo dalla registrazione per ottenere le credenziali: è possibile accedere a partire. La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Tutti quelli che sono già registrati non dovranno ripetere nuovamente la registrazione. Cosa vuol dire? Che tutti coloro che hanno già un’identità digitale SPID (ovvero Sistema Pubblico di Identità Digitale) non devono fare la registrazione e possono accedere al servizio di iscrizione a partire dal 7 gennaio 2020. Una volta fatto l’accesso con le credenziali del genitore sarà possibile iscrivere lo studente. Le iscrizioni verranno aperte per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. L’iscrizione a scuola risulta obbligatoria per le scuole statali mentre è facoltativa per le scuole paritarie. L’iscrizione va effettuata anche per i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionale di Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto.Una volta inoltrata, la domanda di iscrizione arriverà alla scuola o al CFP prescelto. Il sistema di iscrizione fornisce immediatamente una ricevuta di avvenuta conferma dell’invio della domanda. La copia della ricevuta viene inviata all’indirizzo di posta elettronica fornito nel corso del procedimento. Una volta terminato il periodo di iscrizioni le scuole prenderanno in carica le domande e confermeranno l’iscrizione; qualora non ci fosse la disponibilità di posti gli studenti che si troveranno in questa situazione verranno indirizzati agli istituti che sono stati indicati dai genitori come scelte alternative. Tutti i vari step di accettazione della domanda sono resi noti alle famiglie tramite comunicazione mail fino alla conferma finale. Lo stato della domanda può essere: inoltrata; restituita alla famiglia; accettata; smistata. Oltre che via mail le varie fasi della domanda possono essere seguite cliccando sulla voce "Visualizza Situazione Domande" nell’apposito portale di iscrizioni.